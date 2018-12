Vizcarra señaló que "Chávarry no es la persona más idónea" en la Fiscalía [VIDEO]

Las continuos hostigamientos del Ministerio Público contra el Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato ha generado la reacción de distintos actores políticos por el riesgo que corren las pesquisas anticorrupción. Por ello, el presidente Martín Vizcarra habló sobre el tema en relación al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

De este modo, Vizcarra comentó en ATV en una entrevista con Milagros Leiva que el titular del Ministerio Público no fue invitado a la reunión que sostuvo con el presidente del Congreso, TC y Poder Judicial "porque no es un poder del Estado". Asimismo, recalcó que "el MP es parte del sistema de administración de justicia", y por ello estuvieron los representantes Prado Saldarriaga y Ernesto Blume.

Cuando fue cuestionado acerca de un posible encuentro entre el mandatario y Chávarry, Vizcarra señaló que "no hacemos ninguna acción para que hayan cambios en las instituciones", no obstante, agregó que el fiscal de la Nación "no es la persona más idónea" en el Ministerio Público puesto que "tiene cuestionamientos al interior de la Fiscalía y fuera de ella, de otras instituciones y la población".

"Puedo decir dentro de la democracia, que él tiene cuestionamientos", aclaró, sin embargo, cuestionó que cuando se pronunció de esa forma "él (Chávarry )me responde con una amenaza". Sobre ello resaltó que aquello "es un motivo más para descalificar a una autoridad".

Oposición en el Congreso

Acerca de las declaraciones de Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, en la que lo llama 'dictador', Vizcarra solo atinó a mencionar que no es él quien queda mal ante la ciudanía y que, como presidente de la República, ha respetado al Congreso. "Hemos hecho las reformas, se las hemos planteado y las han trabajado", resaltó.

Por último, también aclaró que sí conversa con los partidos políticos en el Legislativo. "Hablaba seguido con Gilbert Violeta", indicó y dejó en claro que este no le pidió ser ministro. Detalló, además, que actualmente conversa con Ana María Choquehuanca y Jorge Meléndez, vocero de PpK y el resto de voceros de los partidos.