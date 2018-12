Chávarry amenaza al Equipo Especial: "Necesitamos fiscales que no salgan a los medios"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sigue dejando en evidencia que no está contento con el Equipo Especial Lava Jato y pronto podrían haber cambios. Esto en el marco de la llegada de información contundente desde Brasil que retumbará la clase política del Perú, según informó un medio de dicho país.

"Necesitamos fiscales proactivos, fiscales que trabajen, que no salgan a los medios solamente para hacerse conocidos con la desgracia de otras personas", sostuvo durante la inauguración de una nueva cámara Gesell en Lima Norte, en referencia al equipo que integran Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Asimismo, el fiscal Pedro Chávarry señaló que ha recibido información acerca de una nueva denuncia constitucional en su contra en el Congreso de la República. Esto por solicitar detalles de las investigaciones a los integrantes del Equipo Especial, que -por cierto- han denunciado hostigamientos dentro del Ministerio Público.

"Me acaban de avisar que me van a presentar una denuncia constitucional en el Congreso porque he pedido informe a los fiscales especializados, que me informe el estado de sus procesos. Entonces, no tiene base legal ¿no? Pero si yo soy fiscal de la Nación, tengo que saber si se están respetando los plazos", señaló.

A modo de una orden subliminal, Pedro Chávarry exhortó a todos los fiscales de la institución que, pese a las discrepancias que tengan, todo se debe resolver en el fuero interno para así evitar que se manche la imagen del Ministerio Público. Es decir, nada de quejas.

"Se tiene que respetar la jerarquía y cualquier discrepancia se tiene que resolver en la casa", señaló.

Como se sabe, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, liderado por Rafael Vela junto a José Domingo Pérez, tiene a su cargo las pesquisas contra Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, entre otras. Todas en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.