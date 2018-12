Fiscal pidió comparecencia con restricciones para abogada de Keiko Fujimori

Proceso. El fiscal José Domingo Pérez formalizó el requerimiento de comparecencia con restricciones para Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y Mark Vito. La solicitud del fiscal anticorrupción incluye a otros abogados.

De acuerdo a la notificación publicada por Giuliana Loza, el fiscal Domingo Pérez extendió esta medida para los abogados Arsenio Oré, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y Danae Alessandra Calderón Castro.

La audiencia para evaluar este requerimiento de comparecencia con restricciones será el próximo 28 de diciembre a las 11 y 30 de la mañana. José Domingo Pérez incluyó a Giuliana Loza y demás dentro de las investigaciones por el caso cócteles, por ser presuntamente miembros de la organización criminal que se formó dentro de Fuerza Popular.

Si se llegase a aceptar este requerimiento, Giuliana Loza y los mencionados abogados, no podrán, según las restricciones señaladas, tener comunicación alguna con todos los investigados. No tener comunicación con todos los aportantes a Fuerza 2011 y no comunicarse con miembros de Fuerza Popular.

EL ABUSO NO TIENE LÍMITES : Fiscal José Domingo Perez pide comparecencia con restricciones en mi caso, solicitando que no me comunique con mis co-imputados. En resúmen : No quiere que defienda a Keiko Fujimori ni a su esposo Mark. pic.twitter.com/Bz9Ysm6lnZ — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 18 de diciembre de 2018