Tubino llama “dictador” a Martín Vizcarra y luego se arrepiente

Doble discurso. El tono conciliador que iba a adoptar el congresista Carlos Tubino tras ser designado portavoz de Fuerza Popular, parece haber tocado fondo. En declaraciones a la prensa, el parlamentario calificó como “dictador” al presidente Martín Vizcarra.

Según sostuvo, el jefe de Estado se está “disparando a los pies” al criticar la ley que tipifica como delito el financiamiento ilícito, norma que Fuerza Popular y el Apra aprobaron en el Congreso.

“El que se dispara a los pies es él (Martín Vizcarra) y le está disparando a los pies a todos los que votaron a favor de esa ley. Él ha generado todo un conflicto interno que lo vemos con la bancada de Peruanos por el Kambio”, dijo en diálogo con RPP.

Dicha fórmula, según alertaron miembros de otras bancadas y expertos penales, favorece a investigados por lavado de activos, como los procesados por el Caso Odebrecht como Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Carlos Tubino expuso sus diferencias por los cuestionamientos de Martín Vizcarra contra la ley y afirmó que el mandatario se comporta como un “dictador”.

“Él ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita al Congreso. ¿Ese es el presidente democrático del Perú? Yo lo estoy calificando como él se está mostrando, dice que no necesita bancada, que el Congreso es su enemigo, que él puede caminar y gobernar solo", puntualizó.

Un minuto después de estas severaciones, el portavoz fujimorista cambió su discurso y se corrigió: "Yo no digo que sea un dictador, lo que digo es que está mal asesorado por un grupo de personas”.

Cabe recordar que el presidente de la República adelantó que observará la ley cuando llegue al Ejecutivo; sin embargo, está pendiente en el Parlamento un pedido de reconsideración para volver a votar la autógrafa.

“Queremos ver qué dice el presidente, si el presidente anda declarando públicamente y dice que no, dice que se opone a esa ley, que se envíe al presidente, que la observe pues (…) Tendrá que decir por qué esa ley debe ser observada y tiene que fundamentar jurídicamente, no porque se le ocurre”, añadió el legislador naranja en otro momento.