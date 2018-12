Alan García da consejo laboral, pero le recuerdan que como presidente no lo hizo

El expresidente Alan García envió un mensaje a través de Twitter para dar un consejo al gobierno y mejorar las condiciones laborales de los peruanos, sin embargo, parece que olvidó que él fue presidente por 10 años.

Alan García aseguró que con “decisión política” se puede cambiar que peruanos trabajen por menos de un salario mínimo. “En Lima, casi dos millones de personas trabajan solo unas horas y ganan menos que el salario mínimo. Eso se puede mejorar rápidamente con decisión política”, escribió en la red social.

No obstante, varios tuiteros tuvieron duros calificativos para el expresidente Alan García, debido a que estuvo al mando del país en dos periodos, pero no mejoró las condiciones laborales de los peruanos.

Y porque no lo hizo ustedes en su gobierno es fácil hablar desde afuera pero cuando está en el poder que hizo nada puro demagogia como siempre todos los políticos en el Peru

Y porque no lo hiciste??

Usted que conoce nuestra realidad, porque no lo hizo en algunos de sus gobiernos o porque sus congresistas no presentaron proyectos al respecto, Fácil es hablar estando fuera, debería decir yo no pude hacerlo y espero que el actual presidente lo haga, así quedaría un poco mejor