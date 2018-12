Caso Paloma Noceda: Luis Galarreta acudirá a la comisión de Ética

El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta acudirá este 27 de diciembre a la comisión de Ética para participar sobre el caso de tocamientos indebidos a Paloma Noceda por parte de Luis López Vilela. El expresidente del Congreso tenía conocimiento de la denuncia de Noceda.

"El 27 vamos a dar cuenta de la denuncia y voy a proponer pasar a un marco de investigación por las pruebas que tenemos (acusación de Paloma Noceda). Además, él congresista [Luis] Galarreta ha pedido que lo citemos por este caso. Con estos medios podemos iniciar un marco de investigación", dijo Janet Sánchez, presidenta de la comisión de Ética, en diálogo con la República.

Paloma Noceda reveló los tocamientos indebidos el día que se evaluaba la suspensión a Moisés Mamani del congreso por un caso similar. "Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo la congresista.

Tras estos hechos, la excongresista de Fuerza Popular lo informó al vocero de ese entonces, Luis Galarreta, quien le respondió: "Tras estos hechos yo cumplí con comunicarle a mi vocero cuando ocurre por segunda vez. Él (Luis Galarreta) me entendió rapidísimo: 'si he notado que es medio mandado, no te preocupes que yo voy a hablar con él", contó.