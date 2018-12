Mesías Guevara: “Conga deberá esperar la licencia social”

Mesías Guevara, electo gobernador regional de Cajamarca, dijo que la región no se centrará en el conflicto social y por eso el proyecto minero Conga debe quedar suspendido hasta tener la licencia social por parte de la población ubicada en las zonas de influencia.

Guevara, elegido el pasado 9 de diciembre en la Segunda Vuelta Regional, reafirmó que Cajamarca se tiene que centrar en lograr los puntos de convergencia como es la lucha contra la anemia, la desnutrición crónica y hacer la gran obra pública.

"Las autoridades no vamos a meternos en problemas y no vamos a cometer el error de Gregorio Santos que se subió a la ola del conflicto social, yo no voy a subirme a esa ola, no tampoco voy a provocar ningún conflicto social", declaró en Canal N.

El electo gobernador enfatizó que buscará el desarrollo de Cajamarca con la participación de todos los pobladores.

"No soy anti minero o pro minero, soy pro desarrollo. Tengo una gran tarea en Cajamarca, yo soy serio y responsable y debo cumplir con mi región y para ello estamos buscando una concertación entre todas los actores para recuperarnos de las brechas de infraestructura y social", señaló.

Critica a Barnechea

Por otro lado, en su calidad de presidente del partido Acción Popular, calificó como un error la participación del excandidato presidencial por esta agrupación, Alfredo Barnechea, en la ceremonia de iniciación de obras al saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

"Son lecturas políticas que él (Barnechea) debe explicar, sobre todo porque se trata de un alcalde (Castañeda) que deja el cargo en medio de grandes dudas y con una popularidad muy baja", aseguró.

Sostuvo que el próximo presidente del partido deberá ser alguien que cumpla con los estatutos, que indican que deben contar con 20 años de militancia. "Por ello, le pido a Raúl Diez Canseco a que no nos meta en un problema si postula al máximo cargo de la agrupación política", añadió.