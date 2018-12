Fiscal sobre alcalde de Chiclayo: “Confié en él porque citaba pasajes de la biblia”

El fiscal superior Abel Concha, acusado de haber recibido dinero del detenido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel a través de Willy Serrato, dijo que tenía el mejor concepto del burgomaestre porque era una persona evangélica que se "marketeaba" con ser el mejor acalde de toda la ciudad.

"Aparentemente yo no sé qué cosas habrán tenido, estos señores (Willy Serrato con David Cornejo). Estos señores no me hicieron ningún pedido. El alcalde se me presentó como una persona evangélica, como un ejemplo el cual yo le dije, 'tengo el honor de conocerlo, señor alcalde'", mencionó Concha a RPP.

En ese sentido, el magistrado recalcó que no recibió dinero de parte de David Cornejo y que está sorprendido por su caso. "Es fácil saber si se puso precio o no, que se pongan de acuerdo entre ellos y que digan de qué precio porque a mí, al menos, no me han hablado absolutamente nada y yo no lo aceptaría. Este señor (Cornejo Chinguel) me dijo que los regidores lo querían vacar. Este señor era para mí, hasta ese momento, una persona intachable, una persona evangélica", resaltó.

Ante la pregunta de si confiaba en el alcalde de Chiclayo solo porque tenía el título de evangélico, Abel Concha dijo: "No solamente por el título, sino porque empezó a citar partes de la biblia. Citó partes de la biblia. Y me hacía notar, cuando lo escuchaba y seguramente era su marketing de él, que era el mejor alcalde de todo Chiclayo".

Abel Concha también fue consultado si conocía a Pedro Chávarry y dijo que solo lo conoce porque es el fiscal de la Nación. Sobre la posibilidad de que lidere el Equipo Especial Lava Jato en reemplazo de Rafael Vela, Concha señaló que no aceptaría porque tiene otros objetivos.