Cáceres Llica y el discurso de los relegados que le hizo ganar

A primera vista parece contradictorio: en las elecciones presidenciales del 2016 el perfil tecnócrata de Pedro Pablo Kuczynski triunfó en Arequipa. Dos años más tarde, los mismos electores dieron un giro y votaron por Elmer Cáceres Llica, un candidato definido como "el antisistema". El electo gobernador regional ganó con el respaldo de 354 mil votos.

Lo de PPK fue solo un sentimiento antifujimorista, explica el sociólogo José Luis Ramos Salinas. Este y otros analistas coinciden en que el candidato supo capitalizar las exigencias de un sector de la población, que defendió a Elmer Cáceres a pesar de las denuncias por violación sexual que pesaban en su contra.

¿Qué dicen los votantes del postulante triunfador? ¿Por qué los convenció para otorgarles su voto?

Su semejante

Policarpio Montafur es de Caylloma, la tierra natal de Cáceres Llica. Votó por su paisano “porque no iba a votar por alguien que no fuera de su pueblo”. Ángela Vargas de Caylloma votó en blanco porque ningún candidato la convencía. No obstante, la mayoría de sus conocidos y familiares sí eligieron a Elmer Cáceres, con la esperanza de que hiciera algo por el lugar donde nació como gobernador regional.

En Caylloma, el respaldo a Cáceres Llica superó el 70%. Igual en otras provincias. En tanto, en la provincia capital el resultado fue favorable en distritos populosos. En cambio, en los más acomodados se identificaron con Javier Ísmodes.

El director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timaná, señala que el discurso de Cáceres estuvo bien armado desde el principio. Apeló a la identidad. Hablaba en quechua, bailaba Wititi. Su candidatura fue atrayente para los migrantes. Casi el 70% de habitantes de esta ciudad tienen ese origen. Vieron que él entendía sus problemas y por ende los iba a solucionar en un eventual gobierno.

Otro punto fuerte fue el discurso regionalista y nacionalista. Muchos obreros desplazados de sus oficios por los venezolanos veían su propuesta de cerrar la frontera como un tema reivindicativo, pese a que como gobernador esa no era su facultad.

José Luis Vargas señala además que Cáceres se victimizó. Señalaba que lo atacaban por ser serrano, que las grandes empresas se oponían a su candidatura. “Eso evidencia que hay un gran sector de arequipeños que se siente discriminado”, señala Ramos.

Este discurso lo usó con más fuerza los últimos días de la campaña, cuando dos mujeres lo acusaron de haberlas ultrajado. Entonces señaló que se trataba de una guerra sucia, pese a que estos casos fueron denunciados formalmente en el Ministerio Público.

Efecto bumerán

Los votantes de Llica entrevistados para la nota coinciden en lo mismo a la hora de hablar sobre las denuncias de violación. Para ellos son hechos inventados, parte de una guerra sucia contra el candidato. “¿Qué mujer va a esperar tantos años para denunciar a alguien que la violó?”, señalaron algunos.

Cecilia Escobedo del colectivo Aqp Feminista cuestiona este pensamiento. Hay muchas denuncias de violación que se presentan años después de ocurridas. Es algo muy común entre las víctimas. “La violación es un trauma para cualquier mujer. Muchas denuncian años después el ultraje con ayuda de otras personas, normalmente. Lo que ocurre 20 años después es que ya no hay pruebas, pero eso no quiere decir que la violación no haya sucedido”, explica.

Ella y Ramos señalan que para ellos las denuncias no son falsas, pero pierden peso por el contexto en el que fueron planteadas. A menos de una semana de las elecciones, hace que muchas personas lo tomen como parte de la guerra sucia, que estuvo muy fuerte durante la campaña.

No todos los que votaron por Cáceres Llica están a favor de la violación, señalan ambos. Sin embargo, ese intento de deslegitimar los testimonios visibiliza una posición machista. Los comentarios eran casi justificatorios: que "fueron a su departamento”, “se subió a su carro”. Culpando a la víctima y no al agresor.

El equipo de campaña de Cáceres Llica fue activo en redes sociales. La guerra sucia entre los troles de ambos candidatos era encarnizada. Timaná señala que el mismo escenario se vivió en la primera vuelta, pero para la alcaldía provincial. “Las fake news (noticias falsas) estuvieron a la orden del día.

Cáceres Llica llegó a decir que las denuncias y portadas contra él eran pagadas por Ísmodes. Muchos le creyeron, Ramos señala que desde los 90, cuando se vio que los medios vendían sus líneas editoriales, la prensa perdió mucha credibilidad. Y siempre está bajo sospecha.

Un mal adversario

Cáceres Llica también ganó porque no tuvo un buen contrincante, señalan los analistas. Carlos Timaná explica que Ísmodes no se pudo bajar la etiqueta de prochileno, pituco y además su personalidad medio prepotente lo alejó del electorado. No supo ganarse su corazón.

Explica que el tema de la votación de PPK también tuvo un efecto en la candidatura de Ísmodes. Él creyó que hay un voto crítico, la gente al final decide por el mal menor, como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2016.

Ísmodes se quiso vender como el mal menor, pero quienes votaron en blanco o viciado tampoco entendieron que él lo fuera. Los nulos y viciados tuvieron un porcentaje histórico (305). Les daba lo mismo quién fuera el nuevo gobernante. ♣

Electo gobernador regional llamó "ociosa" a congresista

El electo gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ayer inició su ascenso al volcán Misti junto a siete llamas, esta fue una promesa que lanzó por ganar el sillón regional. Lo acompaña el guía y rescatista Eloy Cacya.

Cáceres Llica hizo una partida simbólica en la plaza de Armas, a donde arribó a las 10:00 horas. Varios de sus seguidores lo esperaban desde las 7:00 horas. Fue protegido por un cordón humano de adeptos, algunos se mostraron hostiles con la prensa. En la plaza dio algunas declaraciones, en las que tildó de "ociosa" a la congresista Ana María Choquehuanca.

A inicios de semana, la parlamentaria indicó que recomendaría se conforme una comisión que investigue las denuncias de violación sexual contra Cáceres Llica, que fueron archivadas. "Que esa ociosa se ponga a trabajar", expresó la futura máxima autoridad de Arequipa.

En tanto, su esposa Jennifer Neira indicó que denunciaría a Yaritza Huillcahuamán, quien, en los días previos a las elecciones, reafirmó que fue violada por Cáceres el 2014. Aquel año, se retractó de la denuncia.

Cáceres Llica culminó su partida simbólica en un restaurante del sector de Magnopata. Luego de comer, enrumbó junto a su comitiva a las faldas del Misti.