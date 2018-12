Caso Odebrecht: Audiencia de apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori [FOTOS]

El juez César Sahuanay informa que dejará al voto el pedido de apelación de los imputados Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones se conocerá en un plazo mayor a 48 horas

Desde el penal de Santa Mónica, Keiko Fujimori toma la palabra en la audiencia. La lideresa de Fuerza Popular insistió en que no se le ha seguido el debido proceso y recalcó que siempre ha colaborado con la justicia. "No he pedido asilo como algunos me lo han sugerido", expresó.