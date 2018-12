Arequipa: Elmer Cáceres Llica se prepara para su ascenso al Misti [ VIDEO]

Falta menos de 24 horas para que se cumpla la promesa del ascenso al Misti planteada por el electo gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. El anuncio del entonces candidato, lo hizo el mismo día de las elecciones al salir de su centro de votación en Chivay. Sostuvo que mañana sábado honrará su palabra.

Cáceres Llica volvió a reiterar su promesa este viernes en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay. En el lugar agradeció el apoyo que recibió por parte la población tras ser elegido como el gobernador de Arequipa.

“He caminado por todas las provincias y les confieso que estoy un poquito cansado. Ahorita tengo que irme a Arequipa a hacer los preparativos porque mañana en la madrugada parto al Misti, tal como lo he prometido en mi campaña. Si un hombre dice algo tiene que cumplirlo”, anunció.

En esta ocasión el electo gobernador de Arequipa indicó que colocará en la cima del Misti la bandera del Perú, de Arequipa y del Tahuantinsuyo. “Seguro que en dos días de caminata lo voy a hacer. Voy a plantar las banderas para poder indicar que el Tahuantinsuyo, que Arequipa y el Perú está vigente”, dijo ante sus seguidores.

Mientras estuvo en el distrito de Cocachacra, Cáceres Llica no desaprovechó la oportunidad de pronunciarse sobre la realización del proyecto Tía María.

“Aquí, en el Valle de Tambo, el apoyo fue total. No los voy a defraudar. Tía María no va, la agricultura sí va. Porque el pueblo decide y yo que soy elegido por el pueblo. Tengo que tomar las decisiones que el pueblo me encomienda”, indicó.