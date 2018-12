Pérez investiga a la abogada de Keiko por obstruir a la justicia

Giulliana Loza pasará de ser defensora a investigada en el caso Odebrecht. La abogada de Keiko Fujimori Higuchi ha sido incorporada a la investigación que dirige el fiscal José Domingo Pérez. La Fiscalía le atribuye el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Motivos

En la disposición fiscal Nº 93 a la que tuvo acceso La República, Pérez toma la decisión de formalizar la investigación contra seis abogados, entre los que figura Giulliana Loza.

"Como abogado del estudio Oré Guardia, con conocimiento y voluntad, mediante el uso de la amenaza, impidió u obstaculizó se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones seguidas por el delito de lavado de activos por las campañas electorales de Fuerza 2011", se lee en el documento.

El fiscal del Equipo Especial agrega que Giulliana Loza "indujo a que se presente un falso testimonio de haber realizado un aporte de dinero".

De acuerdo a la disposición, Pérez tomó la decisión de formalizar la investigación preparatoria tras diversas diligencias, en las que figuran las declaraciones de testigos protegidos que dan cuenta de presuntas presiones por parte de abogados para cambiar versiones que sean favorables a Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos.

En el documento, el fiscal cita el artículo 409 del Código Penal, que establece penas entre los tres años y cinco años a quien “mediante el uso de la fuerza física, amenaza ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido impide u obstaculiza se preste un testimonio o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas”.

Se explica que si el delito se comete en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, la pena puede llegar hasta los ocho años.

El fiscal anticorrupción también formalizó investigación contra los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Danae Calderón Castro por los mismos motivos y hechos que atribuye a Giulliana Loza.

Ampliación

En la misma disposición fiscal, José Domingo Pérez, amplía la investigación preparatoria a Keiko Fujimori Higuchi y Vicente Silva Checa, también por obstrucción a la justicia.

El magistrado considera que Fujimori supuestamente "instigó" al fundador del estudio de abogados Oré Guardia para que impida que se presten testimonios de personas que aparecían como supuestos aportantes de campaña.

En el caso de Silva Checa, sindicado como el asesor en la sombra de Keiko Fujimori, se usó el mismo argumento.

El pasado 20 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez allanó las oficinas del estudio Oré Guardia Abogados, en San Borja.

Tras la diligencia, explicó que solo revisó información contable del estudio de abogados, y no la que está vinculada al ejercicio de la defensa.

Descargo

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, la abogada Giulliana Loza rechazó los argumentos que expuso el fiscal Pérez en su disposición.

Calificó la pesquisa como "maniobra" para dejar sin defensa a Keiko Fujimori.

"A solo 48 horas de la audiencia de apelación de mi defendida, he sido notificada de que el fiscal José Domingo Pérez me ha incluido formalmente en la investigación del mismo caso, por supuestamente ser miembro de una organización criminal que habría obstruido la justicia. Quiero advertir esta burda maniobra para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori", expresó Loza.

Arsenio Oré: “La Fiscalía no tiene cómo probar lo que dice”

- El abogado penalista Arsenio Oré Guardia se comunicó con este diario para dar su versión de los hechos.

- "Se trata de una disposición fiscal imprecisa y llena de falsedades, sin respaldo probatorio. Incurre en falsedad al decir que la abogada Danae Calderón Castro pertenece al estudio. Ella nunca ha pertenecido al estudio.

- Ningún abogado del estudio ha amenazado o inducido a algún aportante para declarar en determinado sentido.

- El estudio actuó bajo la convicción de que era aportantes reales.

- La Fiscalía crea una historia que no tiene cómo probar. Edward García y Luis Lazo sí estuvieron en Tarapoto, pero en una audiencia programada por la Fiscalía.

- Ambos solicitaron participar en esa diligencia. La Fiscalía lo autorizó. El doctor García llegó el domingo en la noche, en la mañana participó en la diligencia y en la tarde regresó a Lima. Lazo se quedó para las otras diligencias.

- En el acta de la declaración del testigo del 27 de noviembre aparece registrada la participación de Edward García como abogado.

- El estudio dejó la defensa de la señora Keiko Fujimori Higuchi y Fuerza Popular en diciembre de 2017. A partir de esa fecha, el estudio no ha tenido participación en la defensa.

- La Fiscalía atribuye al Estudio una actuación indebida con la mera declaración de un testigo, que no puede probar, no tiene como probar algo que no es cierto”.