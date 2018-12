Paloma Noceda: ¿Quién es Luis López Vilela, acusado de tocamientos indebidos?

Paloma Noceda formalizó esta tarde una denuncia por acoso sexual ante la comisión de Ética del Congreso contra Luis López Vilela, quien ya habría causado polémica por iniciar una relación sentimental con su asistente mucho menor que él.

De acuerdo a información publicada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis López Vilela, congresista por Piura de Fuerza Popular, tiene 47 años y es médico cirujano de profesión. En el 2011 intentó por primera vez llegar al Congreso y actualmente preside la comisión de fiscalización de dicha entidad estatal.

En octubre de este año confirmó una relación sentimental con su asistente de 25 años que solo tenía un mes de contratada de nombre Tanary Marcelo Paredes. Para evitar que su relación le genere problemas a su labor parlamentaria, Marcelo Paredes renunció el 18 de octubre.

"Ella cumplía la labor de asistente, entonces tenía que llevar la agenda tenía que informar todos los trabajos que viene realizando la comisión, y en vista de ese acercamiento uno se va conociendo y cuando toca el corazón, tomamos la decisión de comenzar a apartar la parte política o la parte del trabajo con los sentimientos", comentó sobre su relación Luis López Vilela.

El congresista de Fuerza Popular ahora tendrá que asumir un proceso político tras la denuncia de acoso sexual por parte de Paloma Noceda. Esta demanda será llevada por la comisión de Ética del Congreso.

Paloma Noceda reveló el acoso sexual durante el pleno del último 8 de diciembre, mientras se debatía la suspensión de Moisés Mamani por un caso similar.

"Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo la congresista