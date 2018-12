Urresti: “Ahora Chihuan buscará un trabajo que le permita costear su ritmo de vida”

Los primeros resultados del referéndum 2018 ha provocado diversas reacciones, entre ellas, la del casi siempre irónico Daniel Urresti. El excandidato a la alcaldía de Lima mencionó a la congresista Leyla Chihuan y cómo se afectaría tras aprobarse la no reelección de congresistas.

"La más contenta es Chihuan, ahora sin cargo de conciencia podrá buscar un trabajo que le permita costear su ritmo de vida", escribió Daniel Urresti en Twitter. Este comentario del exministro del Interior guarda relación con la vez que la parlamentaria dijo que su sueldo del Congreso no le alcanzaba.

La más contenta es Chihuan, ahora sin cargo de conciencia podrá buscar un trabajo que le permita costear su ritmo de vida! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 10 de diciembre de 2018

Daniel Urresti aprovechó la oportunidad para hacer esta broma luego que los peruanos hayan decidido aprobar la prohibición de la reelección de congresistas. Eso quiere decir que, la actual parlamentaria Leyla Chihuan no podrá volver a postular en el 2021.

Más temprano, Daniel Urresti también le había publicado un tuit irónico, pero dirigido a Mauricio Mulder, a quien le dijo: "Adiós Mulder, te llevaremos a vivir a una chacra".

Según los resultados a boca de urna anunciadas por Ipsos de este referéndum 2018, los peruanos marcaron Sí 87.1% y No 12.9% por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Sobre la fiscalización de partidos políticos el resultado fue Sí 85.0% y No 15.0%.

Los resultados de la tercera pregunta del referéndum 2018 tenía que ver con la no reelección de congresistas y la ciudadanía marcó Sí 85.2% y No 14.8%. Finalmente, la última reforma constitucional puesta en consulta fue sobre la bicameralidad y el resultado fue Sí 14.9% y No 85.1%