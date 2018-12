Martín Vizcarra: “Tenemos que cumplir con la decisión del pueblo”

El presidente de la República, Martín Vizcarra dio un breve mensaje a la nación luego de conocerse los resultados del referéndum 2018 a boca de urna según Ipsos. Al respecto dijo que deberán "cumplir con la decisión que tomado la población" sobre las cuatro reformas constitucionales que fueron consultadas.

"El público agradecimiento a los millones de peruanos que han acudido hoy a las urnas. Como Gobierno tenemos que cumplir con el mandato de la voluntad popular. El pueblo se ha expresado de manera masiva y nosotros lo único que tenemos que hacer como autoridades es cumplir con la decisión del pueblo y hacer las acciones correspondientes para implementar las decisiones. Hay mucho por hacer", dijo Martín Vizcarra que se reúne con el Consejo de Ministros.

De acuerdo a los resultados a boca de urna anunciadas por Ipsos de este referéndum 2018, los peruanos marcaron Sí 87.1% y No 12.9% por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Sobre la fiscalización de partidos políticos el resultado fue Sí 85.0% y No 15.0%.

Los resultados de la tercera pregunta del referéndum 2018 tenía que ver con la no reelección de congresistas y la ciudadanía marcó Sí 85.2% y No 14.8%. Finalmente, la última reforma constitucional puesta en consulta fue sobre la bicameralidad y el resultado fue Sí 14.9% y No 85.1%