Llempén solicitará auditoría para gestión regional saliente

Priscila Reyes Paredes

Trujillo

Manuel Llempén Coronel, gobernador electo de La Libertad, expresó que solicitará a la Contraloría General de la República una auditoría integral de la gestión saliente –ahora liderada por Luis Valdez Farías–, para los cuatro años de gestión desde el 2015 hasta el 2018.

“Eso es lo que yo siempre acostumbro cuando ingreso a gestionar alguna entidad pública, lo primero que hago es solicito a Contraloría de la República que haga una auditoría integral antes de comenzar mi gestión. De todas maneras voy a hacer esa invitación, ya como autoridad la primera semana de enero. Contraloría tiene que hacer su auditoría desde el año 2015 hasta el 2018, los cuatro años de la gestión del gobierno que está concluyendo”, precisó.

El apepista descartó que vaya a haber encubrimiento alguno de su parte de algún presunto acto de corrupción que haya podido cometerse durante la gestión saliente. “Si confirmo y veo que hay algunas anormalidades voy a ser el primero en denunciar”, enfatizó.

Explicó que el viernes último los comités de transferencia –tanto del gobierno saliente como del suyo– firmaron el acta de instalación e inicio del proceso, y que para el 27 de diciembre la transferencia debe estar culminando. “Ahí recién voy a tomar pleno conocimiento oficial de cuál es la situación del gobierno regional actual. Ellos (gobierno saliente) nos han dado la documentación, esa documentación hemos entregado nosotros a nuestro equipo revisor. Ese equipo revisor va a iniciar este trabajo”, sostuvo.

“Exceso”

De otro lado, Llempén Coronel sostuvo que no va a emitir opinión sobre la denuncia de dinero faltante en el fideicomiso del Proyecto Especial Chavimochic hasta tener pleno conocimiento del tema concluida la transferencia; no obstante, manifestó que el Consejo de Desarrollo del PECh no tiene la función de fiscalizar y que en este caso estarían realizando funciones que no les compete.

“No, el Consejo de Desarrollo es un ente consultivo, solamente tiene representación de los diferentes entes que son beneficiarios de este proyecto y su función es más que nada orientar cómo podría ampliarse el desarrollo del proyecto”, dijo, e invocó a sus integrantes a que se informen.

“Veo que han excedido sus funciones, han debido solicitar información al interno”, aseveró el electo gobernador regional.

Analiza posible apoyo de Valdez en nueva gestión del GR

Llempén dijo que está analizando de qué manera Luis Valdez Farías podría ayudarle en su nueva gestión como titular del gobierno regional.

“Lo que he visto de Valdez es que es un gran gestor en conseguir mejores presupuestos para la región. Nosotros comenzamos el año 2015 con un total de presupuesto de mil 300 millones. Este año estamos llegando a los 2 mil 600 millones”, indicó.

Llempén afirmó que en cuatro años se ha duplicado el monto total del presupuesto que se está invirtiendo en la región, y eso es muy significativo.

“Y eso lo ha podido hacer también porque ha tenido mucho acercamiento con las principales autoridades. Yo en este primer momento estoy analizando cómo me puede ayudar”, reiteró.