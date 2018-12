Martín Vizcarra: “Alan García puede hacer lo que crea conveniente"

Durante si visita a Puno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, de refirió a la reciente decisión de Uruguay de negar el asilo diplomático a Alan García, quien ahora deberá afrontar sus procesos judiciales pendientes y respetar el impedimento de salida del país que le ordenó el Poder Judicial.

"Aquí en el Perú hay división de poderes, hay independencia del PJ y no hay persecución política para nadie. En consecuencia, ha evaluado el propio gobierno de Uruguay y ha tomado la decisión de rechazar el asilo, cosa que reconocemos y agradecemos del presidente y del gobierno de Uruguay", dijo Martín Vizcarra.

El mandatario resaltó la importancia de la decisión de negar el asilo diplomático a Alan García. "En general fortalece la democracia, democracia de la cual nosotros no tenemos dudas. Aquí en el Perú nadie habla de que no hay democracia, pero ese concepto muy propio nuestro, ahora es ratificado por el gobierno amigo de Uruguay, porque dicen que en el Perú hay tres poderes del Estado que son independientes, eso no quiere decir que los poderes tengan problemas. No tenemos la perfección, hay mucho por mejorar", señaló Martín Vizcarra.

Ante la pregunta si esta decisión significa un antecedente si es que Alan García pide asilo diplomático en otro país, Martín Vizcarra dijo: "Él tiene todo el derecho de hacer lo que crea conveniente, pero ya está claramente definido cuál es la línea del gobierno de respetar a todos los ciudadanos, pero finalmente no cejar en nuestra lucha frontal contra la corrupción".