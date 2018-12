Denuncia contra Daniel Salaverry salió del fujimorismo, afirma Vásquez

Tras la denuncia contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por haber falseado labores de representación pagadas por el Estado, en informes que presentó al Parlamento, el vocero de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, consideró que la acusación salió del propio fujimorismo.

En declaraciones obtenidas por Correo, César Vásquez señaló que está seguro que todo fue planeado por alguien del propio fujimorismo. "Me queda claro que se están sacando los ojos los fujimoristas, porque esta información no puede haber salido de otra fuente que no sea de ellos", expresó.

Asimismo, no descartó que se trate de un integrante de la Mesa Directiva del Congreso. “Es lo más probable, porque, si no es alguien de la Mesa, es alguien muy cercano a los que la manejan, porque esa información no la tiene cualquier congresista", añadió.

En esa línea, el parlamentario indicó que Daniel Salaverry deberá evaluar si continúa o no al frente de la Mesa Directiva aunque dijo que esperarán a las explicaciones que pueda dar el fujimorista.

Video: Diario Correo

De acuerdo al informe de Panorama, en marzo del año pasado, Daniel Salaverry dio un informe con fotos de reuniones de él mismo y de su asesor, Geanmarco Quezada, con vecinos en La Libertad. Estas se presentan como si fueran de febrero del 2017, en labor congresal, pero son del 2013, cuando trabajaba para postular a alcalde de Trujillo.

También, informes presentan fotos de actividades como si fueran de representación congresal, pero son antiguas de otras acciones, incluso privadas, de su asesor. Todos los informes son firmados por Daniel Salaverry, que delega su labor a Quezada.