“Si le dejamos la cancha libre a esta mayoría, ya vimos qué puede hacer”

Hace 25 años, Francisco Sagasti junto a Max Hernández lanzaron Agenda Perú, una asociación para estudiar temas de desarrollo. En la siguiente entrevista, Sagasti reflexiona sobre la marcha del país. Considera que se necesita insistir en el diálogo, porque lo que se vive, actualmente, es un clima de intolerancia y polarización extrema.

¿Qué ideas le deja la situación política actual?

Se ve algo parecido a lo de los noventa: intolerancia, polarización extrema, un olvidarse del bien común por parte de las fuerzas políticas para ceder a intereses y privilegiar el corto plazo. Eso impide establecer un diálogo, reconocer la validez del punto de vista de una persona que pueda pensar diferente. No hemos logrado instaurar una cultura de respeto. Uno de los temas que desarrollamos en Agenda Perú es cómo considerar al oponente un adversario al que hay que convencer y vencer, no destruir.

¿Y qué pasa si ese adversario es Fuerza Popular, que plantea una agenda beligerante?

Es evidente que cuando una de las fuerzas políticas no está dispuesta a convivir con las reglas de juego, uno no puede quedarse cruzado de manos. Lo que pasa ahora, y esto ha sido aumentado por las redes sociales, es que como la gente no tiene tiempo de reflexionar, reacciona sin pensar y se ponen etiquetas en la frente a los adversarios…

¿Como “caviar”?

Caviar, derecha bruta y achorada, neoliberal, la que sea. Y cuando se ponen etiquetas ya no se necesita pensar.

Pero una cosa son las etiquetas, otra el plano delictivo. Lo que estamos viendo son partidos convertidos, de acuerdo con las hipótesis fiscales, en organizaciones criminales.

Son dos niveles. Yo hablo de la situación política. Otras cosas son las situaciones delictivas. El problema es que ambos niveles se han empezado a encontrar. Pero volvamos al debate político: el Acuerdo Nacional hizo una cosa interesante para civilizarlo.

¿Qué le parece la actuación del Congreso?

Deja mucho que desear. Ha habido discusión de temas pequeños y ataques en vez de un debate sobre asuntos de largo plazo. Una de las tareas pendientes es la renovación del sistema político, y en particular de los partidos.

Pero en el Perú se forman partidos nuevos a cada rato.

¿Lo cree? A ver, trate de formar su partido y consiga todas las firmas que piden.

¿Qué le parece que todos los expresidentes y una excandidata enfrenten serios problemas judiciales?

Hace un rato hablábamos de la renovación de la política y un tema tiene que ver con ética. Quiroz, en su libro sobre la historia de la corrupción en el Perú, señala que hay una especie de sentido común implícito que les impide a los gobernantes distinguir entre interés público y privado. Ahí hay una especie de ceguera.

Pedro Pablo Kuczynski es un ejemplo dramático.

El más emblemático. Recuerdo a un profesional que ya no está activo en la vida política que asesoraba a un ministro y, al mismo tiempo, hacía consultorías para empresas. Cuando le pregunté cómo hacía, me dijo que no veía ningún problema, porque él aportaba al país con su experiencia.

Su know-how.

Eso, y daba su know-how en todos lados. Nos hemos acostumbrado a que lo privado y lo público se mezclen.

El fracaso del gobierno de Kuczynski es también el fracaso de la mirada casi exclusivamente tecnocrática.

Es el fracaso de la tecnocracia entendida como el reemplazo de la política. Lo que hemos tenido en el Perú es esa concepción de que hay tecnócratas que se vuelven políticos y de políticos que alquilan tecnócratas. Lo que no hemos tenido es personas y líderes que manejen las dos lógicas con igual capacidad.

Lo que sí se ve es una mayor intolerancia a la gran corrupción. ¿Está de acuerdo?

La gente se está cansando. Hay mucha menos tolerancia hacia la corrupción grande, y creo que la corrupción chica genera irritación también. Yo confío en que la combinación de la indignación ciudadana con opciones diferentes para una política distinta puede ayudarnos a dar un salto.

Aunque esta indignación contra la corrupción es nueva. Este país reeligió a Alan García.

Ahí lo que estuvo más en juego es la tolerancia al miedo. Recordemos que era Humala el adversario y, entonces, se pensaba en él como un Hugo Chávez y en el Perú como una Venezuela. Pero poco a poco la gente se ha ido dando cuenta de que, a veces, las cosas no son tal como se dicen y modera su miedo. En Agenda Perú encontramos que entre las generaciones hay diferencias entre concebir el país y la política. Antes de Velasco, lo que se veía más era los compadrazgos…

Con el caso del exjuez Hinostroza hemos visto de nuevo al “compadrito”.

Sí, pero es diferente. El compadrazgo antes era entre las élites. Alguien dijo que ahora se ha democratizado la corrupción…

Estamos peor entonces.

En ese sentido, claro, pero a lo que voy es que Hinostroza, ¿qué edad tiene? Más bien, los jóvenes de hoy están más despiertos, más al tanto de lo que pasa. Yo como profesor veo eso, al menos.

¿Le despierta optimismo el gobierno de Martín Vizcarra?

Es como un gobierno de transición, un poco más largo. Yo creo que se va a empezar a gobernar después del referéndum. Es la oportunidad de crear condiciones para el 2021.

¿Está de acuerdo con las propuestas del referéndum del domingo que viene?

El referéndum es necesario porque se llegó a una situación de límite. Sí tengo salvedades. Hay distorsiones en lo de la bicameralidad, porque se ha añadido lo de la cuestión de confianza. Se le quita al gobierno, que no tiene mayoría o le resulta difícil tener una coalición, la posibilidad de parar lo que se le ocurra hacer al Congreso en los siguientes dos años. ¿Quisiera usted dejarle la cancha libre a la mayoría actual para que haga lo que le dé la gana?

Ya vimos lo que hicieron.

Exacto. Desgraciadamente, a pesar de que yo estoy a favor de la bicameralidad, lo que tenemos acá es una bicameralidad envenenada, y eso nos obliga a votar NO por esa reforma. Si en este momento le dejamos la cancha libre a esta mayoría, ya vimos lo que puede hacer.

¿Hay persecución política en el Perú?

Yo no veo que se persiga a ningún político acá. Pero si uno ve cuáles son las leyes que ha pasado este Congreso, lo que se puede decir, más bien, es que es la mayoría la que está persiguiendo al resto de las fuerzas políticas.

Al país.

Usted lo ha dicho. ❧