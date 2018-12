Palma aceitera: de los bosques arrasados a los supermercados

“¿Todavía existe la esclavitud?”, pregunta con una sonrisa irónica Eleodoro Barbarán, un joven de 24 años con la piel blanca quemada por el sol intenso de la región amazónica de Ucayali, quien se levanta todos los días a las 4 de la madrugada para tomar desayuno, ponerse sus botas de jebe y empezar a trabajar en plantaciones de palma aceitera desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en promedio. “No tenemos una hora fija para volver a nuestro cuarto a descansar”, apunta. Recién cuando acaban la jornada, llenos de sudor y polvo, los recogen apiñados en camiones de carga, mientras los supervisores los vigilan desde sus motos.

“Cada día dicen que nos pagan 30 soles (apenas 3 soles por hora, menos de un dólar)” por trabajar bajo la furia del sol, la lluvia y la exigencia del supervisor de la parcela que solo reconoce la jornada de cada trabajador si concluye el trabajo de las plantaciones asignadas. Si no, no hay pago. “Si preguntamos ‘jefe, ¿por qué ganamos esta cantidad?, responden: ‘si quieres trabaja, si no búscate otro empleo’. Como quien dice ‘vete a robar ya’. Vivimos una esclavitud moderna”, ironiza de nuevo Eleodoro, quien desea volver pronto a sus clases de educación primaria bilingüe en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.

“Nadie puede resistir mucho tiempo así en el campo”, dice Eleodoro desde la localidad Bajo Rayal, parado al final de una trocha que conduce a los cultivos de la empresa Ocho Sur U., que heredó las operaciones de Plantaciones de Ucayali. Esta compañía fue creada por el empresario checo-estadounidense Dennis Melka, denunciado por deforestar más de 13 mil hectáreas de bosques en Ucayali y Loreto para imponer sus negocios de palma aceitera a gran escala.

Entre estas plantaciones, que fueron inspeccionadas en un sobrevuelo a inicios de este año por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Crimen Organizado, se desplaza sin descanso Eleodoro junto a más de mil obreros, agrupados en cuatro campamentos. Hasta ahí han llegado desde diversas regiones amazónicas para podar, polinizar, limpiar y cosechar las parcelas de los frutos de palma que se transportan en camiones rumbo a diversas plantas extractoras de aceite que aseguran defender el medio ambiente y que fueron descubiertas por Convoca.pe en la primera parte de la investigación ‘Palmas para Nadie’: Oleaginosas del Perú (Olpesa), que tiene la planta extractora de aceite más grande del distrito de Tocache, en San Martín; Oleaginosas Amazónicas (Olamsa), que administra la planta extractora de aceite de palma más importante en Ucayali y la planta extractora Industrias Palm Óleo S.A.C.

Todas estas empresas son proveedoras de la principal productora de alimentos del Perú y la que concentra la compra de aceite de palma en el mercado: Alicorp, del influyente grupo Romero. Las operaciones de esta compañía se extienden a seis países de América Latina con exportaciones a más de 23 naciones. La sede principal está en Perú, en la Provincia Constitucional del Callao, hasta donde llegan los camiones cisternas repletos de aceite de palma provenientes de la Amazonía, para luego ser procesado en las plantas refinadoras y convertirse en uno de los insumos de la producción millonaria de alimentos.

Desde 2017, los fiscales han logrado detener la deforestación de las empresas vinculadas al grupo Melka, pero no la cadena de comercialización de los frutos de los bosques arrasados y los abusos laborales.

Denuncias

Entre 2016 y 2017 se registraron nueve denuncias de trabajadores ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ucayali contra cuatro compañías del grupo Melka. La lista de reclamos apunta principalmente a Ocho Sur U S.A.C., donde Eleodoro Barbarán y sus compañeros aseguran que han sufrido maltrato. De los cuatro casos registrados contra esta compañía, uno terminó con sanción porque se identificaron infracciones en la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, peligros para los trabajadores, entre otras faltas, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que depende del Ministerio de Trabajo.

Alicorp, Olpesa y la Junta Nacional de Palma Aceitera (Junpalma), que reúne a plantas extractoras que forman parte de la cadena de abastecimiento de Alicorp, entre ellas Olamsa, son miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma (RSPO por sus siglas en inglés), plataforma que certifica a las empresas del sector como responsables con el medio ambiente y los derechos de sus trabajadores.

En mayo último, Alicorp confirmó a Convoca.pe mediante un correo electrónico enviado por la consultora Apoyo Comunicación, que le compraba a estas compañías hasta 4.500 toneladas de aceite crudo de palma cada mes, principalmente a Olamsa con 3 mil 100 toneladas, el 69% del total. La compañía dijo, además, que identificó “dos proveedores” que compraban “un porcentaje de frutos de origen aparentemente no sostenible”. Pero en una última comunicación esta semana, Alicorp no respondió si dejó de comprar aceite crudo producido con frutos de la deforestación ni cuáles fueron las medidas qué implementó para frenar esta mala práctica.❧

Lee la investigación completa en www.convoca.pe