Sería una vergüenza que arequipeños elijan gobernador a denunciado por violación

No obstante haberse comprometido a participar en el debate más importante organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato al gobierno de la región Arequipa Elmer Cáceres Llica se ausentó y dejó plantado a su contendor de la segunda vuelta Javier Ísmodes.

Cáceres alegó que ya había intervenido en varias contiendas de ideas y propuestas y que su prioridad era visitar las localidades del interior del departamento, pero también es cierto que temía que Ísmodes lo cuestionara por las acusaciones de violación que circulan en su contra.

A pesar de las imputaciones por presunto abuso sexual contra el candidato Elmer Cáceres, este llegó a ganar las elecciones regionales en Arequipa, pero no alcanzó la suficiente votación, por lo que el 8 de diciembre se confrontará con Javier Ísmodes.

Las graves acusaciones contra Cáceres han motivado la preocupación y el rechazo de las reconocidas organizaciones feministas Flora Tristán y Manuela Ramos, al punto de considerar que sería una vergüenza que los arequipeños lo elijan como gobernador de la región.

“Vamos a convertirnos en un país con un gobernador regional con acusaciones de ser un violador y eso es inaceptable. Estamos sumamente preocupadas que un sindicado de violación sea elegido este 9 de diciembre”, señaló la vocera de Flora Tristán, Diana Miloslavich Túpac.

“Ese señor no sería candidato ahora si no fuera porque Fuerza Popular no quiso debatir como punto central en la reforma política y electoral, que quienes tengan procesos en curso por violación no podían ser candidatos. Y ese es nuestro reclamo que ahora le hacemos a los congresistas que no quisieron en su momento evitar que hoy estemos ante la posibilidad de que haya un gobernador regional como el de Arequipa con denuncias por violación”, afirmó Miloslavich.

Una de las denuncias que implica a Cáceres se registró en 2014, cuando postulaba por segunda vez al gobierno regional. Yaritza Huillcahuamán Guillén lo acusó de violación sexual, sin embargo, sospechosamente, semanas después la joven se retractó y señaló que fue víctima de extorsión para acusar falsamente a Cáceres con quien, según arguyó, mantenía una relación amorosa.

A pesar de la nueva versión de la supuesta agraviada, la denuncia siguió su curso y se encuentra en estado preliminar.

"Desde varias organizaciones hemos solicitado que se declare como impedidos para postular a los que están procesados por casos de violación, pero no lo han incorporado en el debate en el Congreso. Solo se ha incluido a los que tienen sentencia firme porque prima el principio de la inocencia. Sin embargo, pensamos que deberían poner candado para que no postulen personas que tienen procesos por violación sexual, porque si el Ministerio Público ha formulado una denuncia es porque hay indicios razonables”, explicó la vocera de manuela Ramos, Lisbeth Guillén Chávez.

Para Guillén, el candidato Elmer Cáceres debería haber sido impedido de postular por las graves imputaciones: “En delitos como violación sexual deberían señalar un impedimento para que postulen a cargos porque van a gestionar recursos, van a estar a cargo de un grupo de personas y van a estar definiendo políticas a favor de la población y una de ellas es frente a la violencia, por eso deberían impedir la postulación de personas con este tipo de denuncias", dijo.

También en 2014, otra mujer de iniciales M.C.L acusó a Cáceres ante la fiscalía por violación sexual. En este caso la autoridad se encuentra a punto de formular denuncia.

En 2017, una nueva denuncia por violación sexual fue presentada contra Elmer Cáceres. La formuló la presunta víctima de iniciales D.A.Q. Este caso también se encuentra en estado preliminar.

En caso resulte elegido, Elmer Cáceres Llica enfrentaría tres denuncias fiscales por violación sexual.

Por su parte, Susana Chávez Alvarado, vocera de Promsex, una organización que vela por los derechos sexuales, especialmente de las mujeres, cuestionó que los arequipeños opten por un candidato que arrastra terribles acusaciones.

“La ciudadanía arequipeña tiene que estar mucho más alerta de quiénes son sus candidatos y cuáles son sus antecedentes, así como las propias instituciones que admiten a este tipo de candidatos”, indicó Chávez.

“El Congreso ha permitido que esta clase de candidatos participen en elecciones y es lo que hace que haya mucha tolerancia social frente a la violencia y con lo que después vivimos las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes. Debemos recordar que hemos superado las cifras de feminicidios, que seguimos teniendo más de 20 mil denuncias por agresiones sexuales por eso me parece inaudito que las autoridades que van a tener un mandato especifico y que tienen que luchar en la erradicación de la violencia tenga este tipo de antecedentes”, concluyó.