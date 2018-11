Edwin Oviedo: Audiencia de prisión preventiva se realizará este viernes

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque del Poder Judicial analizará este viernes el pedido de 24 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), esto en el marco de las investigaciones contra ‘Los Wachiturros de Tumán’.

La audiencia de prisión preventiva fue programada para las 9 a.m. en la sede de Chiclayo.

Cabe precisar que, el fiscal a cargo de la investigación y quien solicitó la medida de 24 meses de prisión preventiva es Juan Carrasco. El titular de la FPF es investigado por los presuntos delitos de homicidio y asociación ilícita.

Según la indagación del Ministerio Público, Edwin Oviedo sería el cabecilla de lla de la organización criminal de 'Los Wachiturros de Tumán’, además sería el autor mediato del asesinato de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, exdirigentes de la azucarera Tumán.

En entrevista con La República, Edwin Oviedo ha asegurado que es inocente y afirma que el fiscal Juan Carrasco está cometiendo un abuso en su caso “Es la tercera vez que el mismo fiscal solicita la detención preventiva y debo decir que las imputaciones son falsas. Soy inocente de los crímenes que se me atribuyen”, precisó.

“El fiscal pidió tres meses más para investigar. Si el fiscal ya tiene los elementos, ya debería formular denuncia. Quiere decir que hasta el momento no tendría nada que corrobore su hipótesis. Y no va a encontrar nada porque no participamos en los hechos”, enfatizó.