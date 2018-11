Moisés Mamani se victimiza y afirma que pudo "rozar" a trabajadora [VIDEO]

La denuncia interpuesta por la aeromoza al congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, fue el punto de partida para una serie de acciones para investigar al legislador por los tocamientos indebidos en los que incurrió durante un viaje de Puno a Lima, después de terminar su semana de representación.

En este sentido, a su salida del Congreso de la República que continúa sesionando en el Pleno desde este jueves por la mañana, Mamani decidió declarar ante los periodistas y destacó que "he podido rozar, pero no tocar morbosamente", contradiciéndose con la primera versión apuntada en la que afirmaba no recordar la situación en específico.

Asimismo, agregó que "la prensa me ha denunciado, me ha enjuiciado y prácticamente me ha cortado la cabeza sin antes haber llegado a una conclusión", pese a las pruebas y testimonios que existen en el caso.

Sus afirmaciones llegan en el contexto de que, tras la última sesión reservada por la Comisión de Ética, la víctima acudiera al grupo de trabajo y ratificara su versión, acompañada de otros testigos como el capitán de la aeronave que dio la orden de bajar al congresista del avión.

Por otra parte, Mamani insistió en que se "sentía un poco mal", aludiendo que se encontraba "pálido", según lo destacado por el informe médico. Ante ello, fue interpelado puesto que el documento detalla también que se encontraba lúcido y no mostraba signos de haber bebido alcohol. "Yo respeto a las mujeres", recalcó intentado dar una respuesta a los periodistas.

Cabe destacar que el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular tanto por el caso de tocamientos indebidos como por el delito de falsedad genérica y falsedad ideológica. Asimismo, la próxima semana la Comisión de Ética presentará el informe final que expondrá la sanción respectiva al congresista Mamani.