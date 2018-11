Tacna: Gobernador Omar Jiménez renuncia a su cargo desde la carceleta

El gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez Flores, quien está detenido desde el viernes pasado, presentó ayer al Consejo Regional una carta renunciando a su cargo. La autoridad regional argumentó que no quiere interferir con las investigaciones en su contra ni afectar la imagen del gobierno regional.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción investiga al gobernador por el delito de cohecho. Está implicado en la organización criminal Los Limpios de Tacna, la cual es investigada desde hace ocho meses de forma preliminar.

El especialista en la Ley de Gobiernos Locales, Jorge Sumari, señaló que la renuncia de Jiménez no es válida. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala, en el artículo 11, que el mandato de gobernador es irrenunciable. “Una autoridad regional solo puede ser cesada por vacancia o revocatoria. Hoy en día, Jiménez está suspendido en su cargo”, señaló Sumari.

El vicegobernador regional, Guzmán Fernández Delgado, asume la gobernatura de forma automática y temporal hasta que Jiménez recupere su libertad y retorne a su cargo. El abogado tacneño, Néstor Pari Gonzales, comentó que el Consejo Regional debe legitimar al vicegobernador como nueva autoridad.

El consejero delegado, Santos Pablo Agama, anunció que mañana a las 11:30 horas se realizará una sesión extraordinaria para abordar la carta de Jiménez. “Lo que nosotros haríamos es reconocer al vicegobernador como la autoridad”, sostuvo Pablo.

AUDIENCIA

El fiscal Ludwing Flores Valdivia solicitó la prisión preventiva de Jiménez por 18 meses. Hoy a las 17:00 horas, el Cuarto Juzgado de Investigación realizará la audiencia del caso. Trascendió que los abogados de Jiménez habrían adelantado el pago de una caución de diez mil soles ante la Corte de Justicia, como una forma de mostrar que se someterá al proceso.

Su renuncia es emocional

La renuncia de Jiménez no tiene ninguna validez. La Ley Orgánica de Gobierno Regional y Ley de Gobiernos Locales señalan que los cargos de gobernador y alcalde son irrenunciables. Como autoridad, Jiménez lo sabe y sus abogados también. Considero que quizá se trate de una renuncia emocional, una renuncia desde su encierro para intentar demostrar que se allana a las investigaciones.

Su renuncia y su proceso de investigación no tienen ninguna relación. No lo ayuda presentar esa carta, tampoco lo afecta. Un documento así no tiene valor porque la ley no lo respalda.