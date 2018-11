Congresista fujimorista: “Me jode que digan que cierren el Congreso”

Reclama. Durante la sesión de la Comisión de Cultura del Congreso que escuchó las declaraciones de la ministra Patricia Balbuena, llamó la atención la participación del congresista de Fuerza Popular, Joaquín Dipas, quien no solo habló de la agenda, sino que también se refirió sobre el rechazo al Congreso.

Sobre el problema de licitación en el Ministerio de Cultura, Joaquín Dipas dijo: "Creo que, en algún momento, desde el inicio de la gestión de este gobierno se le había manifestado: cuidado vienen muchos funcionarios de Ollanta Humala. Y acá está demostrado que el jefe de este comité de licitación proviene de allí".

Sin embargo, el congresista de Fuerza Popular fue más allá en su discurso y se refirió a la reputación que tiene el Parlamento. "Me molesta, me incomoda. Cuando tarde, mañana, desayuno, almuerzo, cena; gritan corrupción y ¿al Congreso de la República qué nos dicen? Cierren el congreso, ¿da vergüenza o no? Yo tengo familia. Sí me jode, disculpen la expresión, pero a mí me cuesta", afirmó.

Joaquión Dipas es congresista por Ayacucho. En el 2016, la fiscalía anticorrupción de Ayacucho solicitó al Poder Judicial 11 años de prisión contra él por el presunto delito de colusión ilegal en agravio del Estado y de la Municipalidad Distrital de Pichari (Cusco), donde se desempeñó como alcalde.