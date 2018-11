Víctor Boluarte: "expresidente García exagera en pedido de asilo político"

Cusco. El exmilitante del Partido Aprista Peruano (APRA) y alcalde electo de Cusco, Víctor Boluarte Medina, afirmó que el pedido de asilo político del exmandatario de la República, Alan García Pérez, es una situación que compete únicamente a las autoridades de Uruguay.

No obstante, refirió que la carta enviada por García Pérez al gobierno uruguayo es exagerada en relación a que en el Perú se han vulnerado la democracia y estado de derecho. "Me parece una exageración, no se vive tal clima, lo que sí puedo precisar es que se ha mediatizado mucho las audiencias de prisión preventiva como si fuera un show", dijo el electo alcalde.

Finalmente mencionó que se deben respetar las decisiones internacionales.

Es preciso recordar que Víctor Boluarte renunció a su militancia aprista en 2015.