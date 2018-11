Investigado Jaime Yoshiyama se quedará en Estados Unidos hasta diciembre

El ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka, investigado por presunto lavado de activos, no regresará aún al país. Sobre él pesa un pedido de prisión preventiva por el caso Odebrecht que todavía no se resuelve.

Según un documento presentado por su defensa, Yoshiyama no retornará por orden de sus médicos. Tendría que pasar por una cita de salud el próximo 4 de diciembre.

Como se recuerda, el exdirigente naranja, sindicado como receptor del dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori, viajó en octubre a Estados Unidos para someterse a una cirugía en el ojo derecho.

Aún está pendiente que el juez Richard Concepción Carhuancho resuelva sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra él.

En marzo pasado, el magistrado ya le había dictado impedimento de salida del país. Sin embargo, la medida fue revocada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez César Sahuanay.❧