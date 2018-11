Fujimorista Salazar respalda a García: “Me parece correcto que le den asilo”

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, se manifestó a favor que Uruguay le conceda asilo diplomático a Alan García, esto pese a que el expresidente cuenta con investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht.

Además, insistió que en el Perú la “justicia ya no es justicia” debido a la detención de la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, quien también es investigada por el presunto delito de lavado de activos por presuntos aportes irregulares a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

“Para nosotros si hay persecución (…) Sí a mí me parece correcto [que Uruguay le otorgue asilo diplomático a Alan García]”, precisó a ATV.

Milagros Salazar reveló que dentro de la bancada de Fuerza Popular existieron voces que le recomendaron a Keiko Fujimori solicitar asilo a algún país. Sin embargo, prefirió enfrentar las investigaciones.

“Keiko Fujimori confía que en nuestro país existen jueces y fiscales que defiendan no a las personas, sino el debido proceso. Por eso ella dijo, yo me quedo, yo no soy culpable”, indicó.

Por otro lado, la parlamentaria fujimorista reveló que aún no se han reunido a hablar con el congresista Rolando Reátegui, quien anunció que colaboraría con la Fiscalía.

Según explicó Salazar, su colega de bancada no es un testigo, ya que fue parte de las investigaciones, por lo tanto, sería un colaborar eficaz. “Simplemente le diría que asuma su responsabilidad. Él no es un testigo, es un colaborador eficaz. Una persona tiene que asumir su responsabilidad. Si eso le ha hecho a su familia que podemos esperar nosotros”, agregó.