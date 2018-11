El informante: Otros sí, él no, por Ricardo Uceda

Aunque la aceptación, por parte de Uruguay, del pedido de asilo formulado por el expresidente Alan García, es un gesto que anunciaría buena disposición, no debe darse por hecho que vaya a ser concedido. Sin embargo, es una decisión que no necesita ser motivada y que obedecerá primordialmente a una evaluación política. Por lo mismo, a nadie debe sorprender que se conceda. En este momento, lo más importante es que la Cancillería elabore un buen informe demostrativo de que García no es un perseguido político.

Ese es el punto medular de la discusión. Una fría consideración de los hechos no le da la razón al solicitante.

Cara y sello

El asilo protege de la persecución política de los gobiernos, no de las arbitrariedades de fiscales o jueces, salvo que estos se hallen sometidos al poder de turno, como es el caso de Venezuela, o hasta hace poco de Ecuador. En el Perú, lo más que puede decirse es que diversos sectores están pugnando por el control del Ministerio Público, cuya cabeza, el Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, luce inestable. En su carta al presidente uruguayo, Alan García indica que el mandatario peruano, Martín Vizcarra, ha pedido cambiarlo, pero no puede ocultarse que los cuestionamientos al señor Chávarry son muy importantes, pese a lo cual se halla sostenido por una mayoría congresal de la cual el peticionario de asilo forma parte. Es indemostrable la situación de que el Ministerio Público persigue políticamente al expresidente.

Lo que produjo muchas críticas es una posible concertación entre la fiscalía y el juez Richard Concepción para imponer largas prisiones preventivas a imputados del caso Lava Jato. Es un tema que también Alan García menciona en su carta a Tabaré Vásquez. Sin embargo, algunas de las más importantes fueron revocadas, lo que pulveriza el argumento de falta de garantías judiciales. El Tribunal Constitucional revirtió la prisión preventiva impuesta a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Los dueños de las empresas consorciadas con Odebrecht, imputados por haber, supuestamente, compartido sobornos con la constructora brasileña, recuperaron la libertad que se les coartó arbitrariamente. Hace poco, una Sala de Apelaciones anuló la prisión preliminar impuesta por diez días a Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular. Ahora ellos cumplen 36 meses de prisión preventiva. Cabe dentro de lo posible, y nadie puede asegurar lo contrario, que esta misma Sala de Apelaciones decida otra cosa.

Las indagaciones

Antes de solicitar el asilo, García dejó entrever que la fiscalía presionaría “a uno de los delincuentes” para que lo incriminen. Aludía al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien cumple prisión preventiva porque habría recibido sobornos para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo con declaraciones al fiscal Domingo Pérez de Carlos Nostre, exdirector de contratos de Odebrecht, la compañía pagó 24.3 millones de dólares en coimas vinculadas a las dos fases de la obra. De esta suma total, Nostre dijo desconocer el destino de 14.3 millones. Cuba, imputado por recibir al menos dos millones, hasta el momento no incriminó con precisión a García.

Nostre, además, señaló que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata conocía el destino completo de los sobornos. Según IDL Reporteros, Jorge Cuba declaró en una frustrada colaboración eficaz que Odebrecht pagaba 2.5% del valor de la obra, y que la parte de las más altas autoridades –no indicó cuáles– las trataba Jorge Barata directamente. La noche del domingo, el dirigente aprista Mauricio Mulder declaró en Panorama que García recibió información confiable de que Cuba lo incriminaría ante el Ministerio Público, con lo cual este prepararía “una emboscada” para encarcelarlo.

¿Falsa alarma?

Quizá esta presunción apuró el pedido de asilo. Aunque las medidas cautelares suelen ser sorpresivas, ya se ha denunciado que el fiscal Pérez con el juez Concepción acostumbran “emboscar” a imputados, limitando su derecho de defensa, para enviarlos a prisión preventiva. Pero el juez de este caso García es otro: Juan Carlos Sánchez.

Según el Fiscal Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, no existe una nueva declaración de Jorge Cuba que modifique el plan de la fiscalía contra el expresidente. García podría haber sobreactuado. Aunque también es posible que haya evaluado negativamente las investigaciones próximas. La audiencia del sábado 17, horas antes de que tocara las puertas de la embajada de Uruguay, fue muy ilustrativa al respecto.

En la audiencia, el fiscal Domingo Pérez obtuvo, sin oposición de la defensa, que el juez impidiera a García salir del país por 18 meses. En el período lo investigará por cohecho agravado y lavado de activos. La base fue documentación recibida por Odebrecht del pago de una conferencia que dio el 25 de mayo del 2012 en un evento de la Federación Industrial de Sao Paulo, FIESP, de la cual la constructora es miembro. Fue pagada por un intermediario del departamento de sobornos de Odebrecht, el abogado Américo Spinola, actualmente un delator premiado. Spinola firmó un contrato ficticio con García después de la conferencia, pero con fecha anterior a la misma, y pagó en su cuenta cien mil dólares que le había transferido Odebrecht. El recibo de García también tiene una fecha simulada.

Contradicciones

Muchos expresidentes cobran jugosamente por conferencias y los caros, cinco veces más. García dice que recién supo que Odebrecht estaba detrás. A su vez, la tesis del fiscal es que hubo un posible cohecho, o beneficio, por haberle dado al pagador las obras del Metro de Lima. Esta presunción está lejos de ser demostrada, pues con cien mil dólares no se aceita a ningún mandatario. Domingo Pérez –que en la audiencia estaba menos agitado que de costumbre– detalló la premura con que en 2009 se pasó la obra de la Municipalidad de Lima al Poder Ejecutivo, sugiriendo que el pacto deshonesto comenzó tres años antes. Todo muy crudo todavía, pero tampoco el fiscal estaba pidiendo nada extraordinario como limitación de derechos para investigar lo que falta. El propio García dijo que estaba bien.

Eso sí, el fiscal adelantó lo que pensaba hacer: llamar a los que habían concertado la conferencia y rebuscar el archivo fiscal de enriquecimiento ilícito archivado hace años. Considerando esto, más lo que dirá Barata en unos meses, más lo que se indaga contra García en otros expedientes presuntamente vinculados con pagos de Odebrecht (Banca de Andorra, Nava), el expresidente tiene jaleo en el Ministerio Público para los próximos dos años. Es lo que tiene que ocurrir, ante la corrupción descubierta. Los Humala y Keiko Fujimori lo han soportado, pero él no.