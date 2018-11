Alan García huye de justicia

Señor Director:

Pocas horas después de que Alan García dijera que se allanaba a la disposición judicial de impedimento de salida del país, y que permanecer en su país no es ni castigo ni deshonor, ingresó a la embajada de Uruguay solicitando asilo político, acusando al presidente Vizcarra, y a su gobierno, de manejar a la Fiscalía y al Poder Judicial, para perseguir y encarcelar a sus adversarios. Mientras su abogado, Erasmo Reyna, salió a decir que su defendido piensa que su exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba estaría siendo presionado por la Fiscalía para que declare en su contra. Sentimos indignación al ver al expresidente García apoyándose en el informe de la Comisión Lava Jato, aprobado por el fujiaprismo, y que avasalle a otros poderes del Estado.

Jorge castañeda

Asilo de Alan García

Señor Director:

Si Alan García Pérez obtiene el asilo en Uruguay, Perú debe romper relaciones diplomáticas con ese país. Por su parte, en tanto y en cuanto a este individuo, no se le persigue políticamente, sino por haber recibido dinero ilícito de la famosa Caja 2 de Odebrecht. Los que piensen lo contrario, quieren que se repita el caso anterior, en 1992, cuando Colombia lo albergó, ello le permitió volver cuando sus delitos prescribieron.

Fabio Rubina Burgos

Acoso callejero

Señor Director:

El hecho de salir a la calle se convierte en una pesadilla para muchas mujeres que desde temprana edad son víctimas de roces y tocamientos que las afectan psicológicamente y disminuyen su seguridad en el espacio público. A nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres de entre 18 y 29 años han sido acosadas en la vía pública al menos una vez. En Lima, de cada 10 mujeres, 9 han sido víctimas de hostigamiento en distintas modalidades. El 4 de marzo del 2015, el Congreso aprobó un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual. Pero de qué vale esta ley si lo primordial debe nacer como parte de educación en las familias, a través del respeto y la igualdad para evitar cualquier indicio de machismo. Basta de solo ser espectadores de cómo nuestra sociedad hipócritamente dice defender a las mujeres.

Rocío Magnolia Vela

La jugada de Alan García

Señor Director:

Como siempre eludiendo a la justicia, para no ser investigado de sus presuntos delitos cometidos durante su quinquenio de gobierno 2006-2011, Alan García nuevamente realizó una “jugada maestra” como nos tiene acostumbrado, solicitando asilo político en el país de Uruguay. Analizando la carta del exmandatario aprista, se puede observar algunas falacias de Alan García, que es un perseguido político, argumentando intereses políticos del Gobierno que quiere controlar el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones, rechazando que no es así. Todos sabemos que la investigación fiscal que se le sigue es por la presunta comisión de los delitos de “colusión agravada” y “lavado de activos” en agravio del Estado, en el marco del caso Odebrecht. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con algunas excepciones de fiscales probos, están trabajando por tener un país sin corrupción. No debe permitirse su impunidad.

JORGE APOLITANO RODRíGUEZ

