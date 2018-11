Autoridades sostienen que García le teme a la justicia

Redacción Norte

“Por supuesto que el expresidente Alan García tiene miedo, no me cabe duda, pero más miedo debe tener a tomar decisiones de ese tipo si es que se considera inocente”, expresó el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), Aldo Zapata López.

“La prisión preventiva se dicta cuando hay suficientes indicios de una persona que debe responder a un delito o por el riesgo que existe a que se sustraiga a la acción de la justicia. Algunos entendidos dicen que es la mejor evidencia (caso García), que tiene miedo y que no quiere someterse a la justicia”, agregó.

También indicó que el asilo es un derecho constitucionalmente garantizado, aunque queda en cada uno sujetarse o no a los mandatos de los jueces. “¿Habrá que preguntarle al expresidente Alan García, cuáles son las razones que lo llevaron a tomar esa decisión? Creo que debe someterse a la investigación”, remarcó.

Quienes también consideran que García “le teme” a la justicia son el prefecto regional de La Libertad, Fernando Armas Abrill, y el gobernador regional de La Libertad –y también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales–, Luis Valdez Farías.

“Él decía que el que no la debe no la teme. Parece que él sí la debe y por eso le teme. Acá lo lamentable o lo estratégico que ha cogido el señor Alan García es de ir al único país de Sudamérica que no ha firmado el convenio para la lucha contra la corrupción destapado por Odebrecht y por eso estratégicamente lo ha solicitado. Esperemos que no consiga el asilo y que tenga que regresar. Yo pienso que definitivamente bajo ninguna circunstancia el presidente uruguayo puede considerar que nosotros estamos viviendo en una dictadura o que hay persecuciones políticas”, manifestó Armas Abrill.

Y, por su parte, Valdez Farías agregó: “Esa pretensión de huir del país es una clara manifestación de que quiere escaparse de la justicia. El que no la debe no la teme. Creo yo que con todos los medios probatorios que existen de que Perú es un país institucionalista, democrático, (Uruguay) no le va a dar el asilo. Yo creo que Perú estaría en la necesidad de cortar relaciones con un país que no respeta la institucionalidad del Perú. Vamos a esperar a que esta no sea la segunda vez. Alan García ha demostrado ser un personaje que está de espaldas a los intereses del Perú y sobre todo de la justicia. Se está burlando (de la justicia)”, subrayó.

El aeropuerto Víctor Montes de Talara, al igual que los puertos marítimos, casetas de peajes, la vía Panamericana Norte y puesto de frontera, vienen siendo custodiados por la Policía Nacional del Perú, luego de que el alto mando de la PNP dispusiera la custodia de los mismos para evitar la salida del país por la frontera con el Ecuador de Alan García, del exministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Cornejo Ramírez y del expresidente de la autoridad autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Duber Plasencia Contreras, implicados en la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado Peruano.

La acción fue dispuesta tras la medida impuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción.