Moisés Mamani: LATAM niega algún "interés político” tras denuncia

La empresa LATAM Airlines se pronunció a través de un comunicado para rechazar la versión del congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quien aseguró que existe un "interés político" de perjudicarlo tras la denuncia por tocamiento indebidos que realizó una aeromoza.

"Negamos rotundamente tener algún interés político o haber tratado de presionar a alguien para que modifique algún informe médico, ya que la negación de embarque se debió al reporte de la jefa de cabina, no siendo necesario algún informe médico para dicha decisión por parte del capitán del vuelo", precisa el comunicado.

Según indicó el parlamentario Moisés Mamani, la denuncia en su contra se debe a un "tema político" tras la divulgación de los videos que él grabó, los cuales provocaron que Pedro Pablo Kuczynski renuncie a la Presidencia del Perú, y el exmandatario peruano es cercano a Sebastián Piñera, esa sería la conclusión del fujimorista.

"Yo he destapado la corrupción. Entonces, esto es una venganza, es un complot político. [...] El jueves me entero recién que me bajaron por estar ebrio. Salió en las redes sociales que me bajaron por estar borracho. Por la tarde sale que fue por tocamientos indebidos, y en la noche recién LATAM se manifiesta. [...] La sociedad me mira como patito feo", indicó el legislador.

Sin embargo, la aerolínea recalcó que ninguna empresa que conforma el Grupo Latam han tenido algún tipo de "participación accionaria directa e indirecta con el Consorcio Kuntur Wasi, ni relación alguna con sus accionistas nacionales y/o extranjeros".

Asimismo, LATAM anunció que se reservan "el derecho de iniciar las acciones que consideren pertinentes".

En la víspera, el presidente de la República, Martín Vizcarra, instó al Congreso a tomar "acciones drásticas" contra el legislador debido a su conducta.

“El hecho de que sea suspendido de la agrupación política [Fuerza Popular] es absolutamente irrelevante. El que debe tomar acciones y decisiones drásticas es el Congreso”, enfatizó.