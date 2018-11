Reátegui: Fuerza Popular subestimó al fiscal José Domingo Pérez [VIDEO]

Rolando Reátegui, el congresista fujimorista señalado como testigo protegido en el caso de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori, brindó una entrevista al programa Cuarto Poder, en la cual aseguró que el partido 'naranja' cometió muchos errores.

El primero de ellos, según Reátegui fue no tomar en serio al fiscal José Domingo Pérez, quien fue el que sustentó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

"Subestimaron al fiscal, eso fue un error, nunca subestimes a personas que trabajan de la mejor manera, nunca", aseguró. Además, criticó la actitud de los fujimoristas en torno a la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

"Si tu lees los chats anteriores cuando a Ollanta Humala lo meten preso, ¿Qué decían? Celebraban por Carhuancho y por el fiscal, y ahora por qué se rasgan las vestiduras. Si no hiciste cuadros que entrenas para una defensa política estás muerto. Yo pienso que subestimaron al fiscal", sentenció.

Por otro lado, Reátegui destacó dos grandes errores más. El primero fue de Keiko Fujimori pues puso toda su confianza en un 'grupo cerrado' de personas.

"Uno de los grandes errores de Keiko Fujimori fue cerrarse en un grupo pequeño y no delegar. De esto no puedo hablar más. No han tenido la capacidad para hacer las grandes reformas en el primer año cuando tenían 73 congresistas".

En ese sentido, Reátegui opinó que Ejecutivo derrotó a Fuerza Popular en el campo político, pues con 73 congresistas pudieron haber hecho "maravillas por el Perú" y no ejercieron bien el poder.

"El APRA y Fuerza Popular quieren mantener el status quo. Nos ganaron la iniciativa, nos hicieron puré en el Ejecutivo. Es una derrota política tremenda", indicó.

Sobre este último enunciado agregó que les afectó mucho el haber perdido las elecciones presidenciales. "Yo creo que todavía no salen de esa negación (Fuerza Popular), de esa ira de haber perdido las elecciones", finalizó.