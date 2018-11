Alan García: Mulder perdió los papeles durante entrevista en vivo [VIDEO]

Tras conocerse que Alan García pidió un asilo diplomático a la embajada de Uruguay, el congresista aprista Mauricio Mulder se mostró sumamente fastidiado con las interrogantes sobre este pedido.

En diálogo con Josefina Townsend en RPP, el legislador indicó que el Partido Aprista Peruano fue el que le recomendó a Alan García “resguardar su integridad” ante las “amenazas” que venía sufriendo.

Sin embargo, la conductora le increpó a Mulder que el correcto era que el exmandatario Alan García Pérez pida “garantías a su gobierno”. Ademas, le recordó que el líder aprista se había allanado a las investigaciones y que dijo que era “un honor” permanecer en territorio nacional.

Esto provocó que Maurico Mulder perdiera los papeles en durante la entrevista e incluso amenazara con cortar la comunicación.

“Mire señorita, usted me va llamar para que yo escuche su editorial, entonces adviértame para cortarle el teléfono. Si me va llamar para hacer preguntas y aceptar mis respuestas sigamos hablando”, indicó.

Además, recalcó que él no le interesa la opinión de la periodista. “A mí me interesa mi opinión, en este momento”. “Yo no estoy para ponerme a polemizar con usted, yo estoy aquí para expresarle cuál es la posición. No me llame para que yo escuche su opinión, no me interesa”, enfatizó.

Mauricio Mulder reveló que “las altas dirigencias del Partido Aprista Peruano” apoyan la decisión de Alan García por “unanimidad”.

Mulder situación de Alan García con Víctor Raúl Haya de la Torre

El legislador indicó que las criticas que recibe Alan García son las mismas que recibió Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Apra, cuando se refugió en la embajada de Colombia.

Esto también fue cuestionado por Josefina Townsend, quien le recordó que Haya de la Torre murió pobre, pero honesto.

“No me venga usted a tratar de polemizar conmigo. Yo no los comparo, yo comparo los hechos”, respondió Mulder.