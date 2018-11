Chávarry testifica ante el fiscal Pérez este lunes sobre el caso de Keiko

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, confirmó que este lunes 19 cumplirá la citación del fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la excandidata Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores por presunto lavado de activos. Pérez había citado al fiscal de la Nación para que comparezca como testigo por este caso, a propósito de algunos indicios que ya ha recogido.

En su cuenta de Twitter, Chávarry publicó el oficio dirigido al Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada-Equipo Especial, a cargo de Pérez. El fiscal de la Nación destaca que acudirá a la cita en calidad de testigo.

En el oficio, Chávarry indica que espera a Pérez este lunes en las instalaciones del despacho de la Fiscalía de la Nación, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. La citación se ha programado por el fiscal Pérez para las 3 de la tarde.

"Este lunes brindaré mi declaración testimonial solicitada por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada-Equipo Especial. He dispuesto que le brinden todas las facilidades al personal que asista", tuiteó Chávarry.

El fiscal Pérez busca corroborar indicios sobre la relación entre el fujimorismo y Chávarry. En las audiencias de prisión preventiva a Keiko y sus colaboradores, Pérez ha esgrimido que la presunta organización criminal de la excandidata buscaba controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El último lunes 5, el fiscal Pérez emitió la disposición número 86, en la que determina citar a Chávarry para este lunes 19 a las 3 de la tarde. Precisa que el fiscal de la Nación, por su alto cargo, tiene la prerrogativa de señalar el lugar en el que se le tomará la manifestación.

En un principio, Chávarry había rechazado la pretensión de Pérez. "Él no me puede citar porque es mi inferior. Por mi jerarquía, él no me puede citar a mí", dijo a la prensa entonces.

Luego, en entrevista a la cadena estadounidense CNN, comentó que respondería las preguntas de Pérez, aunque cuestionaba sus maneras.

"El señor no tiene las formas adecuadas pero, en fin, voy a obviarlo. Si se trata de investigar, yo me someto... No soy investigado, soy un testigo porque soy mencionado en chat de 'La Botica'", adujo.

De las respuestas de Chávarry, Pérez busca obtener nuevos indicios sobre las redes de la organización de Keiko.

Una organización criminal con vínculos claves para blindarse

- En la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros, el fiscal José Domingo Pérez anunció las diligencias para corroborar indicios, que incluía recoger la declaración del actual fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

- En la sustentación de su requerimiento, Pérez indicó que Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, ordenó a los legisladores de Fuerza Popular que apoyen a Chávarry. Para probar esto, citó las conversaciones en el grupo de chat "La Botica".

- De este modo, sigue su hipótesis de que Keiko y algunos colaboradores integraban una organización criminal con vínculos de poder para blindarse.