La vez en que la exasesora de Moisés Mamani lo denunció por acoso

Como es de conocimiento, la mañana del viernes, Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular, fue desembarcado -por orden del capitán- del avión que cubría la ruta Juliaca - Lima, luego de una aeromoza de la empresa Latam lo denunciará ante sus superiores por tocamientos indebidos.

Tras le hecho, Mamani ocupó la pauta de los programas nacionales e internacionales, quienes también relataron lo que había sucedido con el parlamentario, el cual desmintió esta acusación diciendo que no permitiría que su imagen se vea perjudicada. Pero, ¿esta es la primera ocasión que a Mamani se le imputa un hecho similar?

Pues, no. En marzo, su exasesora, Lissete Valenzuela, denunció al congresista por acoso en el trabajo y despido arbitrario. Valenzuela narró: "Él ha tenido ciertas actitudes conmigo, como mandarme flores a mi oficina, las cuales él niega. He sufrido acoso laboral porque hubo no solamente flores, él sabe que está mintiendo. Lamentablemente, yo no utilicé sus prácticas de grabar". Tras ser consultado por la denuncia, Mamani se defendió diciendo lo siguiente: "Ella manda un besito. Dijeron que yo era una persona que ha acosado, ¿pero quién manda los besitos? Me estoy remitiendo a las pruebas: ¿qué dice? 'Te quiero, flaquito lindo' O sea, es acoso sexual".

Hasta este momento, el Ministerio Público dio conocimiento que iniciará una investigación a Mamani por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio del personal de la aerolinea; mientras que la Comisión de Ética del Congreso también presentó una denuncia contra Mamani, indagación preliminar que se votará el próximo lunes. Su bancada, en tanto, lo suspendió temporalmente, dada la gravedad de lo ocurrido.

La exasesora de Moisés Mamani lo denunció por acoso en el trabajo