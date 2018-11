Alan García: “El 2012 no era presidente, podía contratar cualquier conferencia”

El expresidente Alan García se pronunció a través de su cuenta Twitter tras revelarse que existen indicios que el dinero que recibió por brindar una conferencia provenida de la caja 2 de Odebrecht.

Según la investigación publicada por IDL-Reporteros, Alan García brindó una conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), en Brasil, por US$100.000, el pago se realizó a través de José Américo Spinola, quien reconoció que colaboró con Odebrecht para crear escenarios para realizar el pago de coimas.

Ante ello, el exmandatario indicó que esta investigación es un abuso, ya que en el año que brindó la conferencia, el 2012, ya no era presidente y era libre de realizar cualquier conferencia. Además, recalcó que pagó todos sus impuestos.

“Es un abuso. El 2012 no era presidente, podía contratar cualquier conferencia. Dicté la charla, recibí los honorarios en mi cuenta en Lima y pagué 30% de impuestos de inmediato”, indicó.

Alan García: “Demuéstrenlo pues, imbéciles”

En la víspera, el fiscal José Domingo Pérez solicitó un impedimento de salida del país contra Alan García para garantizar que se realicen todas las investigaciones. Ante ello, el líder aprista indicó que existe una persecución política en su contra.

"Toda la vida IDL se desespera en decir que no me encuentran nada, pero ellos siempre mencionan que queda cierto resquicio. (...) Sale una declaración descolgado, que dice el señor (Carlos) Nostre que (Jorge) Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones y ya dicen debe ser de Alan García, demuéstrenlo pues, imbéciles", expresó el exmandatario.