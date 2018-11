Alan García anuncia que se allanará al pedido de impedimento de salida del país

Se defiende. Alan García declaró ante la prensa tras el pedido de impedimento de salida del país que hizo la fiscalía, asegurando que la conferencia que hizo en Brasil no tiene nada que ver con la Caja 2 de Odebrecht. Sin embargo, no quiso responder por las fechas que contradicen su versión.

"Yo soy el más interesado en que ese sea investigados como cualquier otro tema,. No me afecta la restricción de salida, me allano y la acepto. No tengo problema en estar, tengo varios testimonios que dar en otras investigaciones", dijo Alan García.

