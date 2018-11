Mercedes Aráoz: "Vizcarra sí tiene un plan económico"

La vicepresidenta del Perú, Mercedes Araóz, desmintió la versión del presidente del Banco Central de Reservas (BCR), quien dijo que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no tiene elaborado un plan de gobierno en el ámbito económico, porque no estaba preparado para ser mandatario.

"Él (Martín Vizcarra) asumió la Presidencia, pero no vino sin un plan económico, sino que ya tenía uno que era el de Peruanos por el Kambio, que tiene que aplicarlo, por eso fuimos elegidos. Éste no ha cambiado de mirada y no tendría por qué. Si se sigue ese plan nosotros podemos hacer correcciones", dijo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, Mercedes Aráoz explicó que desde la Comisión de Economía del Congreso se está realizando una coordinación con otros legisladores, con la finalidad de seguir una línea de desarrollo que beneficie económicamente al país.

"Si sigue ese plan económico, nosotros podemos hacer las correcciones y creo que con el nuevo plan de competitividad, que está presentando el MEF, (...) vamos a seguir en la línea de un desarrollo económico fundamental.

"Hay un incremento de inversión pública, pero tenemos que motivar la inversión privada. Hay buenas inversiones privadas en el sector minero que comienzan a desarrollarse, el destrabe de varias obras públicas ayudan muchísimo […], tenemos que dar buenas señales desde el Congreso", agregó.

Como se sabe, ante la ausencia del presidente Martín Vizcarra, Mercedes Araóz es la encargada del despacho presidencial. Sin embargo, prefirió referirse a su bancada en el Congreso, confirmando que no habrá más renuncias después de las de Salvador Heresi, Guido Lombardi y Patricia Donayre.