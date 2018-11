“Todo está orquestado”

Señor Director:

Apreciado Gustavo:

La República, en la portada de la edición de hoy, martes (ayer), bajo el título “Represalia”, informa acerca de una situación vergonzosa. El fiscal de la Nación –que en el sentir de la opinión pública no tiene autoridad moral– enfila su puntería contra el ejemplar fiscal José Domingo Pérez por el “delito” de pedir prisión preventiva para Keiko y sus cómplices.

Por su lado, la congresista Rosa Bartra anunció que también denunciará al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho, quizá inventando la “razón de las sin razones”.

No somos ingenuos, todo está orquestado. Las tinieblas pretender opacar la luz. Estos jóvenes magistrados vienen prestigiando al Poder Judicial, tan mellado por algunos corruptos.

Jesús nos dice: “Debemos ser luz, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos”.

Y también nos dice: “Lo que ustedes digan o hagan en secreto, se dirá en las calles y plazas”. “No hay nada oculto que no se vaya a saber”.

Señor fiscal José Domingo Pérez y señor juez Richard Concepción Carhuancho, gracias por ser luz con su valentía para administrar justicia “caiga quien caiga”.

Jesús también nos dice: “Al árbol lo conocerán por sus frutos, porque el árbol bueno dará frutos buenos y el árbol malo los dará malos”.

Su mejor servicio al Perú como fiscal y juez es seguir siendo “luz y árbol buenos”.

Gustavo, gracias por publicar esta carta y que La República siga en su excelente línea.

Un abrazo y que Dios bendiga a nuestro pueblo.

luis armando bambarén, s.j.

Extirpar la corrupción

Señor Director:

No hay Perú sin su gente, que a lo largo del tiempo demostró caer en un huaico de hipocresía, de esos que ya se saben que van a venir, pero nadie hace nada por corregirlo. Después los lamentos llenan de impotencia las calles. ¿Soy corrupto? Pregunta que deberíamos hacernos todos, no con el fin de desprestigiar nuestra imagen, sino para mejorarla. Ser o no ser correcto empieza en casa. Vulnerar una ley para favorecerse también puede compararse con “coimear” a un policía. Decir que solo es un ratito, mientras orinas en una vieja pared del Centro de Lima. Gritamos que nos roban a viva voz, pero cuando recoges los billetes de un cambista después de ser asaltado y no los devuelves, eres corrupto. Podemos exigir menos corrupción a nivel político, pero quizá ese joven, niño o adulto al que ves crecer rodeado de todo lo expuesto, quizá algún día llegue a la política y se verá influenciado a creer que el Perú es un país de personas que pueden sacar beneficios sin siquiera pensar en el objetivo real, porque total, “solo es un ratito”.

francisco galindo

franciscogm2728@gmail.com

Devuelvan lo mal cobrado

Señor Director:

El servicio de transporte que conocemos como Metropolitano en Lima suspendió el abusivo aumento de la tarifa, pero desde el momento en que lo encareció hasta ayer, hay un dinero que debe devolver a los usuarios. No es posible que nos hagan perro muerto a los usuarios que utilizamos el servicio varias veces al día.

Rubén cáceres

rubecacer@hotmail.com

