Estos son los 7 falsos aportantes a los que delató Jorge Yoshiyama

Alrededor de 800 mil dólares fue lo que Jaime Yoshiyama Tanaka entregó en efectivo a su sobrino carnal Jorge Yoshiyama Sasaki para que los lavara como supuestas aportaciones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, según la manifestación que ofreció este último al fiscal José Domingo Pérez como parte de un proceso de confesión sincera.

Jorge Yoshiyama relató que su tío Jaime Yoshiyama -entonces secretario general y jefe de campaña de Keiko Fujimori- lo convocó en su domicilio de la calle Las Moreras, en La Molina, para encargarle expresamente que consiguiera personas dispuestas a depositar falsas donaciones a la cuenta de Fuerza 2011 en Fuerza Popular.

Con dicho propósito Jorge Yoshiyama reclutó a dos amigos empresarios, Giancarlo Bertini Vivanco y Erick Matto Monge, quienes a su vez consiguieron que familiares y amigos prestaran sus nombres y apellidos para depositar dinero a la campaña de Keiko Fujimori, con el dinero que originalmente proporcionó Jaime Yoshiyama a su sobrino.

Sin embargo, con la finalidad de cumplir con la solicitud de su tío, Jorge Yoshiyama por su parte también ubicó a otros empresarios de su entorno profesional y personal para que hicieran la misma operación de lavado de activos. En este grupo de empresarios se encuentra el ahora congresista fujimorista Miguel Castro Grández. De las declaraciones de Jorge Yoshiyama, se desprende que lo que estas personas declararon ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como aportes personales, era en realidad el dinero que había suministrado Jaime Yoshiyama.

“Respecto a las personas que yo solicité para que aparecieran como supuestos aportantes de Fuerza 2011 son Celso Dextre (Cuaresma), Víctor Dextre (Chirinos), Henry Dávila Sifuentes, Rolando Ganoza (Rodríguez), (Carlos) Luna Venero, Ronald Osorio (Arroyo), Miguel Castro Grández, entre los que me acuerdo en este momento”, dijo Jorge Yoshiyama al fiscal Pérez, de acuerdo con el acta a la que tuvo acceso La República.

De acuerdo a lo que Fuerza Popular declaró a ONPE, Celso Dextre aportó 191,080 soles; Víctor Dextre 67,440 soles; Henry Dávila 97,788 soles; Rolando Ganoza 56,465 soles; Carlos Luna 64,802 soles; Ronald Osorio 67,333 soles y Miguel Castro 22,344 soles.

Los 567 mil 252 soles que suman los aportes de estas siete personas no les pertenecía, como declararon falsamente, sino que se los proporcionó Jorge Yoshiyama, quien a su vez los recibió de su tío Jaime Yoshiyama, el jefe del partido fujimorista, responsable de la campaña presidencial de Keiko Fujimori y titular de las finanzas de la organización naranja.

La familia de Jaime Yoshiyama Tanaka es propietaria de Laboratorios Roster, y quien gerencia el negocio es su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki. Y en el momento que ocurrieron los hechos, Jaime Yoshiyama era parte de la cúpula fujimorista y rendía cuentas a Keiko Fujimori. Por eso el fiscal José Domingo Pérez postula la hipótesis de la autoría mediata: Jaime Yoshiyama actuaba con conocimiento y bajo la voluntad de Keiko Fujimori.

Jorge Yoshiyama narró al fiscal Pérez que la primera vez que lo llamó su tío Jaime Yoshiyama le entregó 100 mil dólares y un paquete de recibos de Fuerza 2011 para que lo rellenaran con sus nombres y apellidos como falsos aportantes.

Así relató cómo Jaime Yoshiyama le daba el dinero, conforme el acta cuya copia obtuvo La República:

“Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo (de 2011), que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero hasta el final de la campaña, mediados de junio de 2011, he ido unas seis o siete veces a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama para recoger dinero entre montos de 100 mil dólares a 200 mil dólares en cada oportunidad, dinero que me lo entre3gaba siempre en efectivo, pero que era dinero fluctuante. Es decir, eran esos montos que me entregaba. En este momento no recuerdo bien, pero han sido aproximadamente 800 mil dólares que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, da esa suma aproximadamente”.

Sobre el origen del dinero, Jorge Yoshiyama complicó a su tío Jaime Yoshiyama al confesar que este le pidió simular, encubrir, lavar dichos fondos para que sus verdaderos propietarios no sean conocidos como aportantes de Keiko Fujimori:

“Estando en su domicilio, me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza 2011, a lo que me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori”.

Simular un aporte legal con dinero de origen desconocido es una notoria modalidad de lavado de activos.

