Obstrucción total

Se sigue cerrando el cerco contra el fiscal José Domingo Pérez, del caso Lava Jato. Se ha conocido que el pasado 24 de octubre, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry envió una comunicación a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, que despacha el fiscal Luis Germaná, para que proceda conforme a sus atribuciones.

El fiscal de la Nación derivó hacia esa dependencia el oficio que a su vez le dirigió el fiscal superior Luis Landa, coordinador en los procesos por delitos de terrorismo quien, a pesar de no tener una indagación abierta contra él, le exigió a Pérez justificar sus declaraciones en México en referencia al terrorismo.

Como se sabe, el mes de octubre, el fiscal Pérez participó en México en un seminario donde se refirió al terrorismo en el Perú como “guerrillas”, en un contexto en que –como él mismo lo explicó públicamente- destacó algunos logros del gobierno de Alberto Fujimori precisamente por haber acabado con la actividad subversiva del Sendero Luminoso y el MRTA.

Los voceros mediáticos de Fuerza Popular transformaron estas declaraciones en otras donde el fiscal le cambiaba de nombre al terrorismo por guerrilla, e iniciaron un acoso contra él. El presidente de la comisión de Defensa, el aprista Jorge del Castillo, usó indebidamente este grupo de trabajo para forzar una citación al fiscal, acusando a Pérez de apología del terrorismo, en tanto que la misma bancada fujimorista se organizó para el ataque.

Los intercambios en Telegram del grupo La Botica forman parte ahora del expediente del caso que involucra a Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular. Los mensajes contra Pérez, sazonados con llamados a “chancar” y “matar” al fiscal son la expresión de un operativo destinado a obstruir las investigaciones, una verdad procesal que los abogados de la defensa no pudieron desvirtuar en las audiencias de la prisión preventiva para la dirección fujimorista.

Las recientes instrucciones de Chávarry contra Pérez tienen el mismo sentido obstruccionista. A pesar de que el fiscal de Lava Jato ha explicado el contexto de sus declaraciones, es acusado de haber hecho caso omiso al requerimiento de un órgano de la fiscalía que no se encuentra habilitado para pedirle explicaciones debido a que no existe un cuadernillo abierto sobre el caso. Al forzársele a dar explicaciones se abre la posibilidad de que se inicie un proceso en su contra.

Es llamativo que estos afanes se destapen y aceleren a pocos días de que Pérez interrogue al ex presidente Alan García y al mismo Chávarry. Los mensajes de ambos no dejan lugar a dudas de que juegan en pared usando todos los resortes del poder a su disposición para evitar responder por sus actos. El primero hace gala de que siempre acude al llamado de la justicia, pero guarda silencio cuando se le requiere sobre las campañas que organiza para derribar a los magistrados independientes; y el segundo ya no se cuida de aparecer directamente comprometido, de palabra y obra, en todos los esfuerzos por bloquear las investigaciones a sus aliados.