Keiko y esposo ocultaron millonaria propiedad

Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, quienes son investigados por supuesto lavado de activos, ocultaron a la Fiscalía ser los propietarios de un terreno de mil metros cuadrados en un exclusivo condominio en Cieneguilla, que adquirieron en el 2013.

Según Cuarto Poder, este predio por el que la pareja pagó US$ 144.946 no aparece en los registros públicos ni ambos lo declararon cuando fueron interrogados sobre sus bienes por el fiscal Domingo Pérez, quien obtuvo la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) .

El inmueble ya no sería de propiedad de la pareja, que lo adquirió bajo el régimen de separación de bienes, de acuerdo a fuentes consultadas por el programa periodístico. Asimismo, indica que el predio fue cancelado en cuatro cuotas: la primera de US$ 57.978 y las restantes de US$ 28.989. En el 2013, Villanella pagó 143.149, como parte de un monto mayor, por dos terrenos en Chilca. ❧