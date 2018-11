Congresista Castro y su esposa ordenaban recoger dinero en oficina de Yoshiyama

Será muy difícil si no imposible que el legislador fujimorista Miguel Castro Grández pretenda invalidar sus declaraciones en las que admite haber sido reclutador de falsos aportantes ante la Fiscalía de lavado de Activos. Al menos una docena de ex trabajadores de su empresa Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), con nombre propio o como testigos protegidos, lo han delatado. Señalan que con su anuencia, o sin su consentimiento, Castro usó sus nombres como supuestos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori, en 2016. También hubo quienes relataron que Miguel Castro y su cónyuge Karem Lay Gutiérrez les ordenaban recoger dinero en la oficina de Jaime Yoshiyama Tanaka, en la compañía Roster, que gerencia su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki, otro de los implicados en los falsos aportes. Como se recuerda, según la versión de Jorge Barata, a Yoshiyama le entregó un millón de dólares a nombre de la constructora Barata para financiar a Keiko Fujimori, en la campaña de 2011.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, varios de los acopiadores de dinero mal habido de la campaña presidencial 2011 serían los mismos de la campaña 2016, por lo que decidió ampliar la investigación del caso de las falsas aportaciones.

Al respecto, el Testigo Protegido TP-2016-12-2, narró lo siguiente a la Fiscalía de Lavado de Activos, de acuerdo con el acta del 10 de octubre de 2018 a la que tuvo acceso La República:

PLATA CALIENTE

"Siendo trabajador de la empresa GOES, en junio de 2016, cuando me encontraba de servicio recibí una llamada telefónica (...) por parte de de la señora Karem Lay Gutiérrez, esposa de Miguel Castro Grández, quien me dio la orden de ir a su oficina (...), y al llegar me da la orden de ir a la empresa Roster, en cuya oficina laboraba Jaime Yoshiyama Tanaka (...), para recoger un encargo que me iba a dar (Yoshiyama). (...) Llego al segundo piso (de la oficina de Roster), sale una señorita y me hace ingresar en una oficina de un solo ambiente con tres escritorios y me acerco a saludarlo y le digo que vengo de parte de la señora Karem Lay. Y en ese momento el señor me mira y pone en la mesa un paquete diciéndome: 'Son 60 mil soles, cuéntalo. Entonces procedí a responderle: 'No, señor, no se preocupe'. Empero, sí abrí un poco el sobre y observé que había billetes de 100 soles. (...) Avisé mediante una llamada de celular a la doctora Karen Lay, diciéndole: 'Doctora, ya tengo el dinero, estoy yendo para la oficina'. (...) (Luego, procedí a dirigirme a la oficina de) Karem Lay, procediendo a entregarle el paquete con el dinero".

La República se comunicó con el despacho del congresista fujimorista Miguel Castro Grández, pero respondieron que por consejo de sus abogados no respondería preguntas de los periodistas.

No fue una sola vez que el Testigo Protegido TP-2016-12-2, por mandato de Karem Lay Gutiérrez, cónyuge del congresista Castro, y gerente general de la empresa de este, GOES, le encomendó recibir más dinero en efectivo de manos de Jaime Yoshiyama, en junio de 2016, días antes de la segunda vuelta presidencial. Esto es lo que narró:

"Recuerdo que a la semana siguiente, encontrándome en mi oficina de Operaciones de la empresa GOES, para que me apersonara a la oficina de la Gerencia General, lugar donde se encontraba, para ordenarme para que nuevamente me dirigiera a la oficina del señor Yoshiyama. Llegando a la empresa Roster, me dirigí a la oficina del señor jaime Yoshiyama (...), quien puso sobre una mesa un paquete diciéndome: 'Hay 120 mil soles'. Entonces, abrí el paquete y pude verificar que era dinero en billetes de 100 soles. Luego de lo cual, (...) entregué dicho dinero a la señora Karem Lay".

En la audiencia del martes 6 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez informó al juez Richard Concepción Carhuancho que un testigo protegido había revelado que el congresista Miguel Castro Grández había actuado como reclutador de falsos aportantes. En la noche del mismo día, en el programa "Beto a Saber", apareció Castro para afirmar que Pérez había revelado su identidad –lo que no era cierto– y que lo había perjudicado. Por lo que había decidido tramitar la invalidez de su manifestación en la que reconocía haber fraguado falsos aportes para Keiko Fujimori.

Sin embargo, lo que declaró Miguel Castro en la Fiscalía de Lavado de Activos coincide con lo que casi una veintena de sus ex trabajadores de GOES relataron a la Fiscalía de Lavado de Activos, sobre la fabricación de falsos aportantes. Incluso el Testigo Protegido TP-2016-12-2 informó que no solo la esposa del congresista, sino el mismo Miguel Castro Grández le pidió que fuera a recoger dinero en efectivo de manos de Jaime Yoshiyama. Esto es lo que narró:

"A la semana siguiente, me llaman a mi oficina de Operaciones (del GOES) al celular que me asignaron, pero en esta ocasión fue el señor Miguel Castro Grández y me dice que me vaya donde el señor Jaime Yoshiyama, a la empresa Roster. (...) Refiriéndome que allí esta persona me iba a entregar un encargo, por lo que me dirigí al lugar y sucedió lo mismo. El señor Jaime Yoshiyama me dio un paquete con dinero diciéndome: 'Hay 30 mil soles, cuenta'. Pero, igual, no lo conté, solo vi que había billetes de 100 soles. Luego me retiré y fui a la oficina de la gerencia general donde encontré al congresista Miguel Castro Grández, a quien hice la entrega del dinero".

FÁBRICA DE APORTANTES

Este diario insistió en entrevistar al legislador fujimorista Miguel Castro porque los tres episodios que informó el testigo protegido sobre la entrega de dinero por parte de Jaime Yoshiyama, no aparecen en las declaraciones que formuló el martes 30 y miércoles 31 de octubre ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Castro no mencionó para nada que Yoshiyama le proporcionó un total de 210 mil soles en efectivo en billetes de 100 soles.

El Testigo Protegido TP-2016-12-2 además contribuyó con información clave sobre cómo Miguel Castro usó a trabajadores de su empresa GOES para declarar falsas aportaciones para la campaña 2016, así como ocurrió en 2011. Es decir, la misma metodología criminal se repitió.

En la Fiscalía de lavado de Activos, le preguntaron:

"Precise si tiene conocimiento que otras personas de la empresa GOES no realizaron aportes al partido Fuerza Popular para la campaña electoral de 2016".

El testigo protegido contestó con detalles:

"Álvarez Noriega, César martín; Lay Gutiérrez, Ángel Enrique (hermano de la esposa de Miguel Castro); Curi Arias, Javier; Romero Moreno, Pablo Alejandro; Vásquez Bamberger, Abraham Teodorico; Fernández Cabanillas, Magno; Flores Dávila, Henry Washington; Jáuregui Arbieto, María Elena; Aponte Meza, Gherson; Castro Lozano, Juli; y Palomino Orozco, Jorge Luis. Quiero referir que las personas antes nombradas no habrían podido aportar porque eran personas de bajos recursos económicos y el sueldo que se les pagaba no les permitía ahorrar porque entre ellos hacían juntas, actividades sociales, para recaudar dinero. Quiero señalar que estas personas eran trabajadores de la empresa GOES, personal de confianza del señor Miguel castro Grández y de su señora Karem Lay Gutiérrez".

Esto explica por qué el fiscal amplió la investigación a Fuerza 2011 e incluyó a Fuerza Popular. ❧

Trabajadores fueron usados como lavadores de Fuerza Popular

Varios de los trabajadores de Miguel Castro Grández que aparecen como aportantes de Fuerza 2011 confirmaron a la Fiscalía que sí donaron dinero. Sin embargo, no pudieron probar el origen de los fondos.

Los testigos protegidos del GOES dijeron que dichos trabajadores ganaban muy poco y no estaban en condiciones de ahorrar para aportar.

Para la fiscalía lo que hicieron los trabajadores del GOES fue lavar el dinero que Jaime Yoshiyama les dio a Miguel Castro y su esposa Karem Lay. Algunos de los trabajadores ante la posibilidad de ir a la cárcel han comenzado a confesar como testigos protegidos.

