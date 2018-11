La nueva declaración de Miguel Castro que complica más a Keiko Fujimori

El pasado 5 de noviembre, Miguel Castro (Fuerza Popular) reconoció en un programa de televisión ser uno de los testigos protegidos del Ministerio Público en el caso de los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular y que ahora tiene tras las rejas a Keiko Fujimori. Según confesó, lo hizo porque su familia corría riesgo.

La lectura de resolución de prisión preventiva contra Keiko Fujimori fue el 31 de octubre. En esa misma fecha, Miguel Castro presentó su declaración ante la fiscalía en donde da detalles de la forma en cómo ayudó Fuerza Popular en la campaña del 2016.

En una reciente investigación conjunta entre Cuarto Poder e IDL-Reporteros, se pudo conocer la declaración que dio Miguel Castro ante el Ministerio Público. En dicho documento señala que "se sintió comprometido" de ser aportante falso y ayudar con la captación de otros por los favores que le había hecho Jaime Yoshiyama Tanaka.

"Me presento a su despacho de manera voluntaria y espontanea para brindar la información de cómo el partido político fuerza popular, ha captado a personas para que figuren como aportantes a la campaña electoral del 2016 de Keiko Sofía Fujimori", se lee en el documento presentado por Miguel Castro.

De acuerdo documento que está escrito en tercera persona como si fuera un testigo protegido, pero que en realidad es el propio congresista Miguel Castro, se lee:

"Entre finales del tercer trimestre y cuarto trimestre del años 2015, el señor Jorge Yoshiyama Sasaki le dijo al señor Miguel Antonio Castro que habían aportes de campaña y que necesitaban ser justificados y que le diera la mano. Entonces, este último a manera de agradecimiento por el apoyo que la había brindado al prestarle dinero para salir de una crisis económica empresarial, se sintió comprometido en apoyarlo porque además iba a ser candidato al Congreso por el partido Fuerza Popular".

Miguel Castro también contó ante la fiscalía detalles de la forma y los montos de dinero que recibió de Jorge Yoshiyama. "En unos casos eran firmas de recibos de vouchers depositados previamente y en otros casos era entrega de dinero en efectivo para que ellos mismos hagan el depósito y después firmen el recibo de aporte". La declaración del testigo protegido (el mismo congresista Miguel Castro), continúa así:

"En el último trimestre el señor Miguel Antonio Castro recibió dinero en efectivo de parte de Jorge Yoshiyama Sasaki en moneda nacional y extranjera, en regulares veces por un monto aproximado de 12.000 dólares, 15.000 dólares y entre 20.000 y 30.000 soles.

La participación de Adriana Tarazona

En otra parte de la declaración del congresista Miguel Castro, se lee cuál fue el papel de Adriana Tarazona en este caso de lavado de activos. “Jorge Yoshiyama recibía el dinero directamente del partido Fuerza Popular, de parte de la señora Adriana Tarazona Martinez de Cortes, quién era la persona que le entregaba el dinero y además los vouches para los depósitos”, dice el documento.

Cuando la fiscalía citó a varios testigos conocidos por Miguel Castro, Jorge Yoshiyama (sobrino de Jaime Yoshiyama) le pidió al congresista de Fuerza Popular que acudiera al local partidario “con la finalidad de buscar a Adrina Tarazona de Cortes, quién le daría copia de los recibos de aportaciones y vouchers para que los testigos lleven dichos documentos para el día que habían sido citados en la fiscalía. Siendo así que la señora Adriana Tarazona de Cortes entregó a Miguel Castro la documentación antes señalada”

Otras pruebas

La investigación también revela algunas conversación de WhatsApp entre Miguel Castro y Juan Carlos Luna Frisancho, representante legal de LVF Liberty Institute, una entidad que al mes de haberse creado en el 2015 en Estados Unidos, aportó 65.000 dólares a la campaña electoral de Keiko Fujimori.

En declaraciones anteriores, Luna Frishancho siempre había dicho que lo recaudado fue de simpatizantes de Fuerza Popular residentes den Estado Unidos. Sin embargo, se conoce que Jorge Yoshiyama y Juan Carlos Luna Frisancho han sido socios en varias empresas en Perú y Estados Unidos, y por ello la fiscalía presume que Luna Frisancho es un operador de lavado de dinero.

Al aceptar que fue un aportante falso de la campaña del 2016 de Keiko Fujimori, Miguel Castro ha aceptado a la vez un delito. Sin embargo; no puede ser investigado si es que no se le levante la inmunidad parlamentaria o no renuncia a esta. Su abogado trató de retirar sus declaraciones a la fiscalía, pero expertos ya han adelantado que ello no es posible.