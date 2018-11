Walter Ríos: “Hinostroza me encargó buscar jueces ‘amigos’ para que sean nombrados”

El lunes, durante sus alegatos para la aprobación de la extradición del exmagistrado César Hinostroza, el procurador anticorrupción Amado Enco confirmó lo que hace dos meses y medio anunció la defensa del exjuez Walter Ríos, otrora presidente del Poder Judicial del Callao: se había acogido a la confesión sincera. Sus declaraciones presentan a Hinostroza como líder de la red criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

En su exposición, Enco remarcó que Ríos Montalvo dio "detalles pormenorizados de cómo el señor César Hinostroza –y el señor Ríos pone énfasis en el tema– era el jefe de esta presunta organización criminal".

"Él le rendía cuentas, de manera permanente, de las designaciones que se hacían a los magistrados a la Corte Superior del Callao, le daba cuenta de los favores que venían concediendo a empresarios, abogados y magistrados de esta corte suprema y fiscales supremos del Ministerio Público", dijo el procurador.

La República accedió a cinco actas con las declaraciones que Walter Ríos brindó ante la fiscal adjunta provisional Fany Soledad Quispe por disposición del magistrado Jesús Fernández Alarcón, titular de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Precisamente, en ese despacho están también los casos de César Hinostroza, apodado "el hermanito", hoy con prisión preventiva en España, y de los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El expresidente de la Corte Superior del Callao se acogió a la colaboración sincera el 24 de agosto pasado, y comenzó a testificar en el penal Ancón 1. A partir de allí hizo importantes revelaciones que corroboran y contextualizan las irregulares conversaciones que dejaron al descubierto las escuchas autorizadas por un juzgado del Callao.

EL PESO DE HINOSTROZA

En su declaración del 24 de setiembre, Ríos dejó en claro el grado de ascendencia que tenía César Hinostroza sobre los consejeros.

"Siempre se refería que habría que mantener la hegemonía en la Corte, por lo que se tendría que buscar personas amigas para su confrontación. A estas personas él podría apoyarlas ante el pleno del CNM ejerciendo sus influencias y amistad ante los consejeros", reveló a la fiscal.

Precisó que, por ejemplo, el "hermanito" tenía previsto apoyar a Javier Huamaní para que sea nombrado juez superior titular en el puerto, quien era fiscal superior provisional en Ventanilla, entre otros.

"César Hinostroza me encargó buscar a otro grupo de amigos para que en uso de las referidas influencias podría apoyarlos en el concurso. La idea era que hubiera más gente 'amiga' (en) concurso si es que alguno desaprobaba el examen u otra contingencia, y también para que existiesen personas designadas en reserva", explicó.

“AMIGOS” EN EL CNM

Hinostroza fortalecía sus "amistades" en el CNM con favores y nombramientos a dedo, como el ascenso a Verónica Esther Rojas Aguirre, concuñada de Guido Aguila, quien fue presidente de la entidad que designaba y ratificaba magistrados.

En un audio del 28 de abril último, difundido por IDL-Reporteros, se les escucha coordinar al respecto.

-CH: Quería hacerte una consulta. Dime, ¿a Verónica le interesará la administración del Callao? Porque al administrador lo estoy jalando a la suprema.

-GA: Sí, hermano, sí, justamente me habló de eso, Cesitar.

-CH: Ya, entonces yo voy a estar con Walter (en referencia al expresidente de la Corte Superior del Callao) en una hora y de ahí te llamo.

Hora y media después, lo vuelve a llamar y le confirma avances en el trámite.

-CH: Hermanito, dice que vaya Verónica a hablar con él el lunes, ¿ya?

-GA: Perfecto.

-CH: Para ver el perfil, porque parece que la valla es alta, pero ojalá tenga los requisitos…

De pronto, Hinostroza le pasa el teléfono a Ríos, quien le asegura a Aguila que está haciendo las coordinaciones necesarias.

-GA: Oye, hermano, ojalá se pueda dar, pues.

-WR: No te preocupes, hermano, ya estoy haciendo las consultas legales. Lo único que sí te voy a pedir es que la amiga converse conmigo unos diez o quince minutos… para darle ciertas pautas de cómo es el trabajo…

Al respecto, el 4 de setiembre pasado, el detenido exjuez superior le aseguró a la fiscal que "Hinostroza era muy insistente para lograr un ascenso laboral" y que tras esta llamada telefónica se sintió comprometido, por lo que a la semana siguiente la propuso como jefa de la Unidad de Administración.

"Verónica Rojas empezó a trabajar el año 2015 en la Corte del Callao por recomendación de Guido Aguila a César Hinostroza, cuando este era presidente de dicha Corte.

El poder de Hinostroza queda demostrado, además, porque consiguió trasladar al Callao la plaza de la magistrada Emperatriz Pérez, quien era juez superior de Cañete. El "hermanito" logró para ello una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

VOTOS PARA VELÁSQUEZ

Walter Ríos también relató el papel de Hinostroza para desentrampar el nombramiento del presidente del CNM en febrero pasado y lograr que sea elegido Orlando Velásquez.

Enfatizó que a pedido suyo habló con el empresario Mario Mendoza Díaz porque "tenía llegada directa" en los consejeros Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe (hoy también con prisión preventiva). El objetivo era que votasen por Velásquez Benites. Añadió que el propio Hinostroza participó en otra reunión en el Hotel Sheraton para ver este tema, donde también estuvo Velásquez.

Según el acta del 28 de agosto de este año, Ríos dijo que Hinostroza le presentó a este empresario el 2013 y que en varias ocasiones almorzaron juntos, pero siempre a solicitud del exmagistrado.

Coincidentemente, el exjuez detenido hoy en España también le presentó a Orlando Velásquez. Fue en su casa en diciembre del 2016.

Ríos expresó que Hinostroza buscó activamente los votos que necesitaba Orlando Velásquez para presidir el CNM.

"César Hinostroza tenía mucho interés en la designación, ya que ambos eran amigos y tener su apoyo en el próximo concurso para elegir jueces supremos convocado por el CNM", manifestó.

Esta declaración se refuerza con el audio del 9 de febrero de este año en el que Hinostroza le pregunta al exconsejero Iván Noguera sobre las corrientes para elegir al nuevo presidente del CNM.

-CH: ¿Cómo va el tema para la presidencia? ¿Hay humo blanco o nada todavía?

-IN: Eh... no, no. La verdad que no.

-CH: ¿No hay nada?

-IN: La situación está complicada.

-CH: La pelea...

-IN: Bueno, tú sabrás que Orlando Velásquez quiere ser...

-CH: También Julito, ¿no?

-IN: Sí. Guido lo apoya a Julio.

-CH: ¿Tú no vas como candidato?

-IN: No, yo quería candidatear, pero cuando Guido dijo que va a apoyar a Julio, yo me quedé, digamos, sin piso. Porque a Orlandito lo apoya Herbert Marcelo Cubas... Si yo me cierro, no va a ser nadie.

-CH: ¿Y quién queda? ¿Sigue Guido?

-IN: No. Ahí creo que va a ser Orlando Velásquez.

Al oír esta respuesta, Hinostroza recomienda mejor no hablar más del tema. Y tal cómo él quería, el 21 de febrero Velásquez fue elegido como nuevo presidente del CNM.❧

EL DATO

ACUSACIONES. El destituido juez César Hinostroza ha sido denunciado por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. El martes último, la Sala Suprema aprobó su extradición y envió el cuadernillo al Ministerio de Justicia.

Ejercía presión para lograr nombramientos