Mercedes Aráoz: "Vicente Silva opinaba que yo podía ser una buena premier"

En la audiencia sobre los 36 meses de prisión preventiva contra Vicente Silva Checa, se revisó parte del interrogatorio del viernes realizado a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Según la información leída por el juez Richard Concepción Carhuancho, la opinión del operador fujimorista influyó en el voto de confianza que recibió la congresista como primer ministro.

La expresión que habría realizado Silva Checa y su influencia habría demostrado la cercanía que tenía con Keiko Fujimori.

Según indicó Aráoz, en la primera reunión que tuvieron, Vicente Silva Checa “no se presentó como representante de Fuerza Popular ni asesor de Keiko”. Sin embargo, afirmó que “tácitamente era cercano a ella”.

Esta reunión se había dado para determinar el perfil del siguiente presidente del Consejo de Ministros (PCM), para que no existiera obstrucción de la bancada naranja.

Durante la exposición de motivos para el fallo judicial, Richard Concepción Carhuancho señaló la pregunta “¿qué le dio certeza a usted (Aráoz) de que Silva Checa era un interlocutor cercano a Fuerza Popular o a Keiko Fujimori”.

Según la respuesta de la congresista de Peruanos Por el Kambio, “él opinaba que yo podía ser una buena primer ministro, igual iba a consultar. No me dijo particularmente con quién, que él me veía bien y que no me preocupara”.

Mercedes Aráoz indicó que “los resultados fueron que, cuando me eligieron, no hubo confrontación, mas bien una buena recepción, y me dieron la confianza posteriormente”. La congresista consideró que esa fue “una primera señal” que demostró los vínculos entre Vicente Silva Checa y Keiko Fujimori.

El operador fujimorista se encuentra en audiencia con posibilidad de recibir prisión preventiva por 36 meses por el caso Odebrecht.