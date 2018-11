Exalcalde Luis Torres acepta que grabó en secreto a fiscal provincial

El exalcalde de Tacna, Luis Torres Robledo, grabó el 08 de agosto de 2012 una reunión privada que sostuvo en su vivienda con el fiscal provincial José Luis Vega Pilco porque temía ser extorsionado por este magistrado. Así lo afirmó Torres, reconociendo que fue autor de la grabación que circula en redes sociales y que hoy es materia de investigación fiscal.

"En mi casa puedo hacer lo que me da la gana. El tema es cómo salieron esos videos y aparecieron justo en un momento político, y editados para hacerme daño justo en la época de campaña electoral. Eso es lo que se debe investigar", afirmó Torres, que postula al gobierno regional.

Según la exautoridad, el fiscal Vega es su amigo desde hace muchos años y en aquella ocasión lo citó a su casa para conversar de temas amicales. Aprovechó la oportunidad para despejar algunos rumores de una supuesta "coima" que se le iba a pedir desde el interior del Ministerio Público para evitar que sus anteriores gestiones municipales sean investigadas.

Según Torres, en la Fiscalía existía una consigna para buscarle algún delito y "crucificarlo". En el video, que dura más de una hora, se oye que Torres señala que el monto de cien mil dólares era excesivo y afirma "que nunca le han cobrado tanto".

"Cuando yo me encuentro con el fiscal, él me dice que efectivamente había ese rumor en los pasadizos, pero solo eso. No se habló más (...) ¿Para qué iba a denunciar? Ningún fiscal me pidió nada y si dije que nunca me habían cobrado tanto, lo dije porque a veces los abogados te dicen 'oye, Lucho, yo te saco de esto y te cobro tanto'. Así son los abogados", comentó el candidato.

SOLO UNA VEZ

Yancarlo Acosta, examigo de Torres, declaró a la prensa que era usual que el exalcalde ordenara filmar a sus invitados. Torres negó ello y dijo que Acosta era su camarógrafo pero nunca filmó en secreto a otras autoridades, salvo al fiscal. Argumentó que Acosta tienen intereses personales en el caso, debido a que su pareja apoyaba a otro candidato.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público y la Fiscalía Penal han citado en más de una ocasión a Torres tras la difusión del video. El exalcalde anunció que asistirá a declarar apenas le reprogramen sus citas. Explicó que estaba esperando el momento oportuno para asistir.

Investigación por obras por sorteo

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción abrió una investigación preliminar por colusión y negociación incompatible contra Torres y el alcalde Jorge Infantas (quien también se reunión con Vega). Ello debido a que en el video, Torres menciona que las obras del municipio se sorteaban.

Torres afirmó que antes de 2008, cuando los postores empataban en sus puntajes en procesos de licitaciones, se realizaban sorteos.