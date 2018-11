Urgente: Llenar espacios de Poder

La estabilidad política, social, económica de un país pasa por tener un sistema de justicia que permite predecir. Dadas las reglas de juego formal (las leyes) deberíamos poder predecir resultados favorables a la justicia, al Estado de derecho y a la democracia. Tendríamos que poder contar con que anomalías de la sociedad (corruptos y criminales) sean detectadas, procesadas y castigadas por sus actos que obstruyen esa sociedad ideal a la que nunca debemos dejar de aspirar por más que sea solo una idea regulativa.

Pero en el Perú esa predicción en base a la ley y la Justicia se torna imposible porque otros poderes intervienen en ese proceso de acotación y corrompen. Y porque la función del juez o del fiscal es, en demasiados casos, la del martillero en subasta.

En el Perú, esa predicción de la ley imponiéndose sobre la trampa se torna imposible porque los espacios de poder político están infestados de gentes que delinquen y que suscriben acuerdos negros con los martilleros de la subasta.

En el Perú no es posible pronosticar y acertar en las correcciones que el sistema tendría que hacer al propio sistema para devolverle cierto equilibrio porque hay demasiada gente en la función pública que está allí solo medrando, depredando el sistema, envileciéndolo al tiempo que se enriquece obscenamente robándole a los peruanos oportunidades, comida de la boca, la medicina que le permitirá seguir viviendo ese año, la educación para que sean esclavos de los canallas.

En el Perú esos canallas políticos se refriegan desnudos con los canallas del emporio económico, los grandes señorones que no tienen suficiente nunca con lo que han robado a la mano de obra abusada, casi-esclavizada de los peruanos en sus empresas y que siempre están a la caza lobista de más privilegios para seguir llenando sus arcas aunque en el camino les den de comer mierda hiperprocesada a los peruanos, les quiten medicinas vitales, les ofrezcan universidades basura donde el título vale lo que costó imprimir el cartón.

En el Perú la honestidad y la vocación social en la función pública son menos que la excepción. Pero lo alentador de ese menos 1% es que así pequeñita como es la muestra, su repercusión puede ser monumental. En junio de 2017, cuando Lavajato empezaba a amplificarse en la agenda nacional escribí que la palabra Odebrecht nos suscitaba a los peruanos de bien una dualidad inescapable: esperanza y vergüenza. Vergüenza porque ponía en evidencia la Kakistocracia en el Perú, lo más abyecto de la sociedad como principales actores políticos. Pero esperanza porque era la gran oportunidad de deshacernos de ellos. Lavajato permitiría criminalizar la inmoralidad de los políticos. Y luego llegó el destape Lavajuez y nuevamente la dualidad: vergüenza mezclada con asco y un halo de esperanza porque aun siendo doloroso constatar el nivel de vileza de los implicados, llevarlos a justicia haría que nuestro tejido empiece a sanar. Sin embargo, el proceso para llevarlos a justicia viene siendo complicado porque Lavajuez reveló vínculos enmarañados entre los canallas políticos, los viles empresarios, y los capos del narcotráfico y capos del sistema de justicia. Esto ha hecho que las cosas se complejicen y el epicentro político del país se encuentre paralizado. Dos de los mayores ocupantes del poder político– Keiko y AG– han emprendido una guerra de resistencia a la Justicia que involucra la operatividad del poder legislativo abocado en su mayoría a blindar a la implicada y la operatividad del Poder Judicial donde otro de los implicados ha reinado por décadas. El blindaje mutuo, antes oculto, entre jueces y fiscales corruptos con políticos corruptos se hizo carne con Lavajuez. Dos poderes manipulados por los implicados para hacer caer al tercer poder, el Ejecutivo.

Lo alentador de esta crisis es que gracias a un puñado de jueces y fiscales excepcionales, que entienden su rol como un alto encargo y responsabilidad por la justicia y el futuro del país es que estamos viendo al monstruo de varias cabezas retorcerse una y otra vez, acusar golpe de estado, persecución política, amenazar al presidente, proteger a uno de los sindicados fiscales corruptos para asegurar su mutua impunidad.

La mafia política-judicial-narcotraficante-empresarial no descansa y seguirá activando todas sus fuerzas y poderes oscuros para librar la cárcel que le espera. No terminará cuando estén en prisión o cuando los peruanos ganemos el #sísísíNO del referéndum. Hay que seguir combatiendo a los villanos día y noche, desde todas las instancias: política, cívica, mediática, legal. Pero también hay que ir pensando en un asunto de fondo: con quiénes reemplazar esos espacios de poder. Si no los reemplazamos por lo mejor de nuestra sociedad, lo peor volverá a ocuparlos. Esto es urgente.