Abogado de PPK: “Kuczynski se ha convertido en arma política para Chávarry”

Reacción. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski y otros congresistas por el presunto caso de compra de votos para evitar su vacancia. Esta decisión fue considerada como parte de una confrontación política por el abogado del exmandatario, César Nakazaki.

Para el letrado, lo realizado por Pedro Chávarry es "una demostración que desde hace un buen tiempo en esta guerra política, los investigados y casos se han convertido en armas, dejando de ser personas y casos penales”, aseveró Nakazaki en entrevista con canal N.

César Nakazaki cuestionó la falta de tiempo que ha tenido para preparar la defensa de Pedro Pablo Kuczynski y dejó entender que todo guarda relación con los ataques del titular del Ministerio Público y las respuestas del Ejecutivo.

"“Era una investigación preliminar que tenía 6 o 8 meses para trabajarla, pero no ha pasado ni mes y medio y sólo se ha tomado la declaración de Kuczynski, no se ha traído a los funcionarios de diversas partes del país donde dicen que se cometió irregularidades; no se hizo nada y sin haber vencido el plazo y estando pendiente muchas diligencias, lo cierra abruptamente", agregó el abogado.

Ante esta medida, César Nakazaki dijo que presentará la documentación respectiva ante el juez a cargo de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski. "“El fiscal es el dueño de la investigación, pero hay un juez que tiene que controlar que no se violen los derechos de los investigados, a él le presentaremos en los próximos días la documentación respectiva porque Chávarry cerró inconstitucionalmente la investigación”, señaló.